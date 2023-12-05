جيش الاحتلال: ليس لدينا خيار غير القتال وجها لوجه

أخبار غزة، أعلن المتحدث العسكري للجيش الإسرائيلي دانيال هجاري، مساء اليوم الثلاثاء، أن قوات الاحتلال هاجمت أكثر من 20 ألف هدف في قطاع غزة منذ بدء الحرب.

وتابع زاعما: "نخوض اشتباكات وجها لوجه مع مقاتلي حماس في قطاع غزة، ومستعدون لحرب طويلة وقواتنا تحاصر قلب خان يونس، وليس لدينا خيار غير القتال وجها لوجه للقضاء على حماس".

وأضاف المتحدث العسكري الإسرائيلي: "حددنا هوية 138 محتجزا إسرائيليا في غزة، وقواتنا تتحرك والمواجهات تدور في جباليا والشجاعية وخان يونس".

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ارتكاب عشرات المجازر في قطاع غزة

في سياق متصل، أعلن الإعلام الحكومي بقطاع غزة مساء اليوم الثلاثاء، إحصائية صادمة تشير إلي ارتكاب عشرات المجازر الإسرائيلية في قطاع غزة، منذ انهيار الهدنة صباح الجمعة الماضية واستئناف العدوان على غزة.

ونقلت تقارير فلسطينية عن مكتب الإعلام الحكومي في غزة أن جيش الاحتلال ارتكب 77 مجزرة، راح ضحيتها 1240 شهيدًا، ليرتفع عدد الشهداء منذ 7 أكتوبر إلى 16248 شهيدًا.

بدء المرحلة الثالثة من العدوان على غزة

وفي وقت سابق من مساء اليوم، أعلن رئيس أركان الاحتلال هرتسي هاليفي، بدء المرحلة الثالثة من العدوان على غزة.

وقال هاليفي أن القوات الإسرائيلية تحاصر مدينة خان يونس في جنوب قطاع غزة، وأن المرحلة الثالثة من العملية البرية قد بدأت.

وأوضح هاليفي أن جيش الاحتلال انتقل إلى المرحلة الثالثة من العملية البرية في قطاع غزة، حيث تحيط القوات البرية حاليا بأكبر مدينة في جنوب القطاع - خان يونس".

وأضاف هاليفي في بيان صحفي للجيش: "بعد 60 يوما من بدء الحرب، تحاصر قواتنا منطقة خان يونس في جنوب قطاع غزة. وفي الوقت نفسه، نواصل تعزيز مواقعنا في شمال قطاع غزة، وخلال الأيام القليلة الماضية، تم القضاء على العديد من مقاتلي حماس، بما في ذلك كبار القادة، وقد انتقلنا إلى المرحلة الثالثة من العمليات البرية".

كتائب القسام تعلن مقتل 10 جنود إسرائيليين شرق خان يونس

وكانت قد أعلنت كتائب القسام الجناح العسكري لحركة حماس، مقتل 10 جنود إسرائيليين من مسافة صفر على محور شرق مدينة خان يونس في قطاع غزة.

وقالت الكتائب في بيان: "قبل قليل.. تمكن مجاهدو القسام من الإجهاز على 10 جنود صهاينة وقتلهم من مسافة صفر في محور شرق مدينة خان يونس".

كما أعلنت الكتائب أن مقاتليها استهدفوا مجموعة إسرائيلية خاصة من 8 جنود بقذيفة مضادة للأفراد، وحققوا فيها إصابة مباشرة في محور شرق مدينة خان يونس.

وأكدت أن مقاتليها تمكنوا من قنص 6 جنود إسرائيليين ببنادق "الغول" القسامية في منطقة الزنة بمحور شرق مدينة خانيونس وأصابوهم إصابات محققة.





إطلاق أكثر من 15 صاروخا على إسرائيل

كذلك أفادت وسائل إعلام عبرية، مساء اليوم الثلاثاء، بإطلاق ما لا يقل عن 15 صاروخا تجاه تل أبيب.

وسقط صاروخ في ميناء تل أبيب، واعترضت القبة الحديدية عددا من الصواريخ فوق تل أبيب، وسمع دوي صافرات الإنذار.