السفارة المصرية فى الكويت تعلن شروط ومكان تصويت المصريين فى الانتخابات الرئاسية

أعلنت السفارة المصرية فى الكويت عن استعدادها لاستقبال المصريين للتصويت فى الانتخابات الرئاسية المقرر عقدها أيام 3،2،1 ديسمبر المقبل فى اللجنة الفرعية وذلك فى صالة 4 ب بأرض المعارض فى منطقة مشرف.

موعد تصويت المصريين فى الكويت

وأوضحت السفارة فى بيان لها اليوم أن عملية التصويت تبدأ الساعة التاسعة صباحًا حتى الساعة التاسعة مساء بحسب التوقيت المحلى لدولة الكويت.

وركزت سفارة مصر فى الكويت على أن ممارسة الحق الانتخابى يتطلب إحضار أصل بطاقة الرقم القومى أو أصل جواز السفر السارى المتضمن الرقم القومى، وذلك وفقًا لتعليمات الهيئة الوطنية للانتخابات.

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شروط عملية تصويت المصريين فى الخارج

وأشارت السفارة إلى ما ورد فى بيان الهيئة الوطنية للانتخابات بشأن أحقية كل مواطن مصرى مقيد بقاعدة بيانات الناخبين متواجد بالخارج خلال الأيام الثلاثة المحددة للانتخابات سواء كان مقيمًا أو مسافرا لفترة وجيزة أن يدلى بصوته فى العملية الانتخابية بواسطة بطاقة الرقم القومى أو جواز السفر الساري المتضمن الرقم القومى.

عملية تصويت المصريين فى الكويت

وأكدت سفارة مصر بالكويت على استعدادها لاستقبال المواطنين وتيسير عملية التصويت عليهم كما تحث السفارة المواطنين على ممارسة حقهم الدستوري الذى يسهم فى رسم مستقبل وطنهم.