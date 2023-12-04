ترتيب الدوري المصري الممتاز والهدافين قبل الجولة الثامنة

الدوري المصري، يتصدر بيراميدز قمة جدول ترتيب الدوري المصري الممتاز برصيد 16 نقطة، يليه الأهلي ثانيا برصيد 14 نقطة، علما بأن الأحمر يتبقي له مباراة مؤجلة مع بلدية المحلة وذلك قبل إنطلاق مباريات الجولة الثامنة.

وتنطلق اليوم الاثنين مباريات الجولة الثامنة بمواجهة سموحة ضد فاركو وجاءت مواعيد الجولة كالتالي

مواعيد الجولة الثامنة لبطولة الدوري المصري

الاثنين 4 ديسمبر

سموحة ضد فاركو.. 7:00 مساء باستاد الاسكندرية

الثلاثاء 5 ديسمبر

بلدية المحلة ضد طلائع الجيش.. 4:00 مساء باستاد المحلة

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الاسماعيلي ضد البنك الأهلي.. 7:00 مساء باستاد الاسماعيلية

سيراميكا ضد إنبي … 7:00 مساء باستاد المقاولون

الأربعاء 6 ديسمبر

المقاولون ضد الداخلية .. 7:00 مساء باستاد المقاولون

الخميس 7 ديسمبر

الزمالك ضد الاتحاد السكندري.. 7:00 مساء باستاد السلام

الجونة ضد بيراميدز .. مؤجلة

زد ضد الأهلي.. مؤجلة

المصري ضد فيوتشر.. مؤجلة

ترتيب الدوري المصري الممتاز قبل الجولة الثامنة



1- بيراميدز 16 نقطة

2- الأهلي 14 نقطة

3- زد اف سي 13 نقطة

4- مودرن فيوتشر 12 نقطة

5- الاتحاد السكندري 12 نقطة

6- المصري 12 نقطة

7- الزمالك 11 نقطة

8- طلائع الجيش 11 نقطة

9- سيراميكا كليوباترا 10 نقاط

10- الجونة 10 نقاط

11- إنبي 10 نقاط

12- بلدية المحلة 9 نقاط

13- سموحة 9 نقاط

14- فاركو 5 نقاط

15- الداخلية 5 نقاط

16- الإسماعيلي 4 نقاط

17- البنك الأهلي 3 نقاط

18- المقاولون العرب 3 نقاط



ترتيب هدافي الدوري المصري

واصل الأنجولي كريستوفاو مابولولو، مهاجم الاتحاد السكندري، والمغربي أحمد بلحاج، مهاجم الجونة، تصدر ترتيب هدافي الدوري المصري برصيد 6 أهداف لكل منهما، وذلك قبل الجولة الثامنة من الدوري.

ترتيب هدافي الدوري المصري قبل الجولة الثامنة



1- جوب مابولولو لاعب الاتحاد السكندري: 6 أهداف.



1- أحمد بلحاج لاعب الجونة: 6 أهداف.



2- مصطفى عبد الرؤوف زيكو لاعب زد إف سي: 5 أهداف.



2- حسام أشرف لاعب بلدية المحلة: 5 أهداف.



2- أحمد قندوسي لاعب سيراميكا كليوباترا: 5 أهداف.



3- بيرسي تاو لاعب الأهلي: 4 أهداف.



3- أحمد سيد زيزو لاعب الزمالك: 4 أهداف.



4- فادي فريد لاعب سموحة: 3 أهداف.



4- جوزيف أوشايا لاعب المقاولون العرب: 3 أهداف.

4- ميدو جابر لاعب المصري: 3 أهداف.

4- ياو أنور لاعب الاسماعيلي: 3 أهداف.



4- فيستون كالالا مايلي لاعب بيراميدز: 3 أهداف.



4- أسامة فيصل لاعب البنك الأهلي: 3 أهداف.

نتائج الجولة السابعة لبطولة الدوري المصري الممتاز



بيراميدز 2-1 الإسماعيلي

الأهلي 0-0 سموحة

فيوتشر 0-2 الزمالك

الاتحاد 0-0 زد

طلائع الجيش 1-1 الجونة

فاركو 1-1 المقاولون

الداخلية 0-0 بلدية المحلة

إنبي 1-2 المصري

البنك الأهلي 0-1 سيراميكا كليوباترا