استمرار فعاليات الحملة الثالثة لتحصين الماشية في الإسماعيلية (صور)

تواصل مديرية الطب البيطري في محافظة الإسماعيلية، أعمال الحملة القومية الثالثة لعام 2023 لتحصين الماشية، الأبقار الجاموس الأغنام والماعز ضد مرضى الحمي القلاعية وحمى الوادي المتصدع وذلك بإشراف من الدكتورة سهير قاسم مدير إدارة الارشاد البيطري.



استهداف الحظائر

واستهدفت فرق الطب البيطري في محافظة الإسماعيلية، عددًا من الحظائر في القرى حيث تم إعطاء الماشية اللقاحات والأمصال المختلفة وذلك حفاظًا على الثروة الحيوانية.

جانب من فعاليات الحملة، فيتو

توعية إرشادية ميدانية

كما قامت الدكتورة كريمان علي الطبيبة بالإرشاد البيطري في مركز ومدينة التل الكبير بالتوعية الإرشادية عن مرض الحمى القلاعية وحمى الوادي المتصدع وأهمية التحصين والترقيم والتسجيل وذلك في عزبة الشنواني ونمرة 3 التابعة لإدارة التل الكبير.

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جانب من فعاليات الحملة،فيتو

جانب من فعاليات الحملة،فيتو

ومن جهة أخرى نظمت مديرية الطب البيطري في محافظة الإسماعيلية بقيادة الدكتور حامد موسى الأقنص مدير المديرية ووكيل الوزارة، قافلة بيطرية مجانية بقرية عرية الأخرسة التابعة لمركز ومدينة القنطرة غرب ضمن مبادرة حياة كريمة.

أبرز المشاركين في القافلة

وشارك في الحملة كل من الدكتور سامح عبد القادر مدير إدارة الرعاية بديوان الطب البيطري، والدكتورة مها يوسف مدير إدارة التناسليات بالديوان، وبالتعاون مع أطباء الإدارة البيطرية بقيادة الدكتور محسن شحاته، والدكتور إبراهيم عبد العظيم.

جانب من فعاليات الحملة، فيتو

المستهدف من القافلة

واستهدفت القافلة الكشف عن قطعان الماشية والطيور والحيوانات، والتحصين والتسجيل للحفاظ على الثروة الحيوانية.

نتائج القافلة

وأسفرت القافلة عن رش 2500 رأس من الأبقار والجاموس والأغنام، وعلاج 800 من الأغنام، و42 من الأبقار والجاموس من أمراض الباطنة، و11 حالة تناسليات، بالإضافة إلى علاج 2700 من الطيور المنزلية، كما تم إجراء 6 حالات جراحة.

كما شملت فعاليات القافلة البيطرية المجانية عمل توعية ارشادية لمربي الماشية بالمنطقة، حول أهمية التأمين على الماشية وفوائده.

وكانت قد نظمت مديرية الطب البيطري في محافظة الإسماعيلية بقيادة الدكتور حامد موسي الأقنص مدير مديرية الطب البيطرى ووكيل الوزارة، وبالتعاون مع مركز النيل للإعلام، ندوة بقاعة مديرية الزراعة، للتوعية من مرض السعار ومخاطرة على الإنسان والماشية.

مخاطر العقر من الحيوانات المصابة بالسعار

وحاضرت في الندوة الدكتورة سهير قاسم مدير إدارة الإرشاد البيطري بمديرية الطب البيطري بالإسماعيلية، وتناولت الندوة الحديث عن مرض السعار وخطورته وكيفية التعامل في حالة عقر الإنسان من حيوان مصاب بالسعار.

أبرز الإجراءات الطبية والإسعافات الأولية

وأوضحت الدكتورة سهير قاسم أبرز الإجراءات والاسعافات العاجلة التي يتوجب على الانسان القيام بها في حالة العقر المفاجئ منها غسل مكان العقر بالماء والصابون جيدا ولمدة 10 دقائق ويعمق، عدم خياطة مكان العقر.

أخذ مصل السعار

حيث يتم وضع مطهر ثم الذهاب الى أقرب مركز عقر بالمستشفيات الحكومية لأخذ المصل في خلال 3-6 ساعات حيث إن الفيروس يظل كامنًا في مكان العضة.

الرد على بعض التساؤلات

كما شملت فعاليات الندوة الرد على تساؤلات الحضور عن المستجدات في متحور فيروس الكوفيد 19 الجديد وكيفية تعزيز مناعة الجسم للمقاومة وذلك من خلال الأكل الصحي من خضروات وفواكه لتمد جسم الإنسان بالفيتامينات والمعادن اللازمة لتقوية المناعة، وممارسة الرياضة، والنوم الكافي، والبعد عن الضغوط العصبية.

