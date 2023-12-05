الثلاثاء 05 ديسمبر 2023
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محافظات

أعضاء حملة السيسي بالإسماعيلية يؤكدون دعم المرأة المصرية (صور)

جانب من اللقاء، فيتو
جانب من اللقاء، فيتو

استقبلت الحملة الرسمية للمرشح الرئاسي عبدالفتاح السيسي بمحافظة الإسماعيلية، وفدا من أمانة المرأة بحزب مستقبل وطن بالمحافظة، وذلك في ضوء اللقاءات التي تعقدها الحملة مع كافة أطياف المجتمع وممثلي الكيانات الداعمة للمرشح. 

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أبرز المستقبلين خلال الحملة 

استقبل ممثلي أمانة المرأة بالحزب عدد من أعضاء هيئة مكتب الحملة بالإسماعيلية الممثلين في الدكتور طارق رمزي، والمهندس أحمد نصرالله، ومجدي زايد، ومحمود الشحات موندين، وصقر محمد صقر. 

جانب من اللقاء، فيتو

الترحيب بالحضور 

في بداية اللقاء رحب أعضاء هيئة مكتب الحملة بممثلي أمانة المرأة بالمحافظة في مقر الحملة، مشيدين بدور المرأة الفعّال في المجتمع وأنها ضربت أروع الأمثلة في المشاركة في كل استحقاق وانتخاب.  

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جانب من اللقاء، فيتو

ملف تمكين المرأة 

و أشاروا إلى أن ملف تمكين المرأة شهد طفرة غير مسبوقة في عهد المرشح الرئاسي السيد عبد الفتاح السيسي سواء اقتصاديًا وسياسيًا واجتماعيًا، الذي يؤمن بأن تمكين المرأة واجب وطني، فقد تقلدت المرأة المناصب القيادية في عهد سيادته، وتم استحداث آليات تشجيعية وتحفيزية تعكس الإرادة السياسية القوية نحو هذا الاتجاه، ومن هذا المنطلق ترجمت الاستحقاقات الدستورية الخاصة بالمرأة إلى سياسات وتشريعات واجراءات تنفيذية تقوم بها كافة الجهات، وقد تضمن الدستور أكثر من ٢٠ مادة تناولت موضوعات تمس المرأة بشكل مباشر مثل المساواة وتجريم العنف وتم تنظيم المجلس القومي للمرأة بقانون منحه الصلاحيات والاستقلال المطلوب، مؤكدًا أن حملة المرشح الرئاسي على استعداد تام لتتلقى بكل سرور مقترحات ومتطلبات أعضاء المجلس وسيدات مصر. 

 

مكتسبات المرأة 

من جانبهن عبرنا عضوات وفد أمانة المرأة بحزب مستقبل وطن الإسماعيلية برئاسة الدكتورة دينا ياقوت،  أن اللقاء يعكس اهتمام المرشح بوضع المرأة المصرية على رؤية سيادته الانتخابية، مؤكدين أن المرأة تعيش عصرها الذهبي في التمكين، إذ حصلت على كثير من المكتسبات على كافة المستويات، مشيدة بالمشروع القومي لتنمية الأسرة المصرية بقرى حياة كريمة، وأن الحزب فضلا عن اهتمامه بالتمكين للمرأة عن طريق المبادرات المختلفة، يهتم أيضا بالتوعية وخصوصًا بالاستحقاقات الدستورية التي نص عليها الدستور والقانون، فالحزب  يحرص على مشاركة السيدات وأسرهن في العملية الانتخابية كحق أصيل وواجب وطني وأخلاقي، لأنهن سيجنين ثمار هذه الاستحقاقات، وأن مشاركتهن بمثابة تأكيد على أننا دولة راسخة آمنة ومستقرة، مشيرة إلى أن نِسب تصويت المرأة دائما ما تكون الأعلى بالمحافظات، لإيمانهن بدورهن في الدولة. 

 

وفي نهاية اللقاء تم تبادل الرؤى والأفكار النقاشية بين الحضور حول التحديات الاقتصادية التي تمر بها البلاد وكيفية تجاوزها، ورؤية المرشح الرئاسي في كافة المجالات سواء الاقتصادية أو الاجتماعية أو السياسية. 

 

 

 

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