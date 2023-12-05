الثلاثاء 05 ديسمبر 2023
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محافظات

محافظ الإسماعيلية يُوجِّه بتقديم خدمة طبية متكاملة للمواطنين بسرابيوم (صور)

جانب من القافلة،
جانب من القافلة، فيتو

تابع اللواء شريف فهمي بشارة محافظ الإسماعيلية، القافلة الطبية المجانية بمركز شباب سرابيوم، التابعة لمركز ومدينة فايد، والتي تنظمها مديرية الصحة والسكان بالإسماعيلية وذلك على مدار يومي الاثنين والثلاثاء ٤ و٥ ديسمبر ٢٠٢٣.

واستقبلت القافلة ١٧١٢ حالة ضمن خطة القوافل العلاجية التي تنظمها وزارة الصحة والسكان في جميع التخصصات بالقرى والنجوع الأكثر احتياجًا لتحسين مستوى الخدمات الطبية، وذلك في إطار المبادرة الرئاسية "حياة كريمة".  

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تقديم خدمات طبية واستهداف كبار السن 

وأكد "بشارة" على ضرورة تقديم الخدمات الطبية المتكاملة للمواطنين وتسهيل وتيسير الإجراءات لكبار السن وذوي الهمم.

ومن جانبه أشار الدكتور علي حطب وكيل وزارة الصحة بالإسماعيلية، إلى أن القافلة تضمنت ٦ تخصصات طبية  حيث شملت عيادات الأطفال والباطنة والمسالك البولية والنساء وتنظيم أسرة والجراحة والجلدية والأسنان وعيادة الكشف المبكر عن أمراض الضغط والسكر ومعمل للدم، وصيدلية تضم ٨٠ صنف دوائي، بالإضافة إلى التثقيف الصحي والتوعية بأهمية تلقي لقاح كورونا والتسجيل الفوري، بالإضافة إلى التوعية بأهمية التسجيل بمنظومة التأمين الصحي الشامل.  

جانب من القافلة، فيتو
جانب من القافلة، فيتو

عقد ندوات توعوية 

وأوضحت دكتورة بثينة بركات مديرة القوافل بمديرية الصحة أن هذه القوافل لا تقتصر على تقديم خدمات الكشف والعلاج والإحالة المجانية فحسب، بل تشمل أيضًا عقد ندوات توعية للمواطنين؛ بهدف التوعية بخطورة الأمراض وضرورة الاهتمام بالنظافة العامة.  

جانب من القافلة، فيتو
جانب من القافلة، فيتو

عدد المنفعين من القافلة 

مؤكدة أنه تم استقبال عدد 413  مواطنًا بعيادة الباطنة و133 مواطنًا بالجراحة و166 سيدةً بعيادة النساء أما عيادة تنظيم الأسرة استقبلت 36 سيدةً، بالإضافة إلى استقبال عدد 475 حالةً بعيادة الأطفال، كما استقبلت عيادة الكشف المبكر عن أمراض الضغط والسكر عدد ٦١ حالةً، بينما استقبلت عيادة المسالك عدد 97 حالة، كما استقبلت عيادة الأسنان عدد 94 حالة، أما عيادة الجلدية استقبلت 237 حالة.
 

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