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رياضة

الدوري الإنجليزي، أرسنال يتقدم على لوتون تاون 1/2 في الشوط الأول

مباراة أرسنال ولوتون
مباراة أرسنال ولوتون تاون في الدوري الإنجليزي، فيتو

الدوري الإنجليزي، تقدم فريق أرسنال على مضيفه ولوتون تاون، بهدفين مقابل هدف، في الشوط الأول من المباراة التي تجمعهما على ملعب “كينيلوث رود”، ضمن منافسات الجولة الخامسة عشرة من مسابقة الدوري الإنجليزي.

بدأت المباراة بسيطرة من أرسنال على مجريات الأمور وكانت الفرصة الأولى في الدقيقة الثالثة بعد عرضية من ضربة حرة خارج منطقة الجزاء وارتقاء وضربة رأسية ودفاع لوتون تاون يتصدى للكرة.

وفي الدقيقة السابعة، أهدر أرسنال فرصة أخرى بعد كرة طولية من أوديجارد ويقابلها ساكا بتسديدة قوية وتمر بجوار القائم.

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وشهدت الدقيقة 14 أول محاولة لفريق لوتون بعد كرة عرضية من على حدود منطقة الجزاء ويتصدى لها دفاع أرسنال.

وفي الدقيقة 20، نجح أرسنال في تسجيل الهدف الأول بعد رمية تماس سريعة وتصل لساكا ويمرر الكرة من داخل منطقة الجزاء ويقابلها مارتينيلي بتسديدة وتهز الشباك.

وفي الدقيقة 23 أهدر أرسنال فرصة أخرى بعد تسديدة قوية من خيسوس ويتصدى لها حارس لوتون.

وفي الدقيقة 25، نجح لوتون تاون في إدراك هدف التعادل بعد كرة عرضية من ركنية ويقابلها جبريل أوشو برأسية من داخل منطقة الجزاء.

وفي الدقيقة 44، أحرز جابريل جيسوس هدف أرسنال الثاني بعد كرة عرضية من بن وايت قابلها خيسوس برأسية متقنة تهز الشباك، لينتهي الشوط بتقدم الجانرز 2 / 1.

شهد تشكيل أرسنال تواجد الدولي المصري محمد النني على مقاعد البدلاء في مواجهة اليوم.

 

تشكيل أرسنال أمام لوتون تاون في الدوري الإنجليزي

وجاء تشكيل أرسنال أمام لوتون تاون في الدوري الإنجليزي كالتالي

حراسة المرمى: ديفيد رايا.

خط الدفاع: بن وايت- جابرييل- ساليبا - كيور.

خط الوسط: رايس - أوديجارد - هافيرتز.

خط الهجوم: ساكا - خيسوس - مارتينلي.

ويحتل أرسنال صدارة الترتيب العام للدوري الإنجليزي الممتاز البريميرليج برصيد 33 نقطة، فيما يأتي فريق لوتون تاون بالمركز السابع عشر برصيد 9 نقاط.

وكان فريق أرسنال فاز على نظيره وولفرهامبتون بنتيجة 2-1، في المباراة التي جمعتهما على ملعب الإمارات، ضمن الجولة 14 من الدوري الإنجليزي الممتاز.

 

أهداف مباراة أرسنال ضد وولفرهامبتون 

سجل ثنائية أرسنال كل من بوكايو ساكا في الدقيقة 6 ومارتين أوديجارد في الدقيقة 13، بينما سجل هدف وولفرهامبتون اللاعب  ماثيوس كونها في الدقيقة 86.

بهذه النتيجة واصل أرسنال تصدره للدوري الإنجليزي الممتاز برصيد 33 نقطة، بينما تجمد رصيد وولفرهامبتون عند النقطة الـ 15 في المركز الـ 13 بترتيب البريميرليج.

آرسنال يفوز على وولفرهامبتون 2-1 ويواصل تصدر الدوري الإنجليزي

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