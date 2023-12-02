السبت 02 ديسمبر 2023
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رياضة

آرسنال يفوز على وولفرهامبتون 2-1 ويواصل تصدر الدوري الإنجليزي

أرسنال ضد وولفرهامبتون،
أرسنال ضد وولفرهامبتون، فيتو

الدوري الإنجليزي، فاز فريق آرسنال على نظيره وولفرهامبتون بنتيجة 2-1، في المباراة التي جمعتهما على ملعب الإمارات، ضمن الجولة 14 من الدوري الإنجليزي الممتاز.

 

أهداف مباراة آرسنال ضد وولفرهامبتون 

سجل ثنائية آرسنال كل من بوكايو ساكا في الدقيقة 6 ومارتين أوديجارد في الدقيقة 13، بينما سجل هدف وولفرهامبتون اللاعب  ماثيوس كونها في الدقيقة 86.

 

بهذه النتيجة واصل ارسنال تصدره للدوري الإنجليزي الممتاز برصيد 33 نقطة، بينما تجمد رصيد وولفرهامبتون عند النقطة الـ 15 في المركز الـ 13 بترتيب البريميرليج.

وكان ميكيل أرتيتا مدرب آرسنال، أعلن تشكيل الفريق لمواجهة وولفرهامبتون، ضمن الجولة 14 من الدوري الإنجليزي الممتاز.

 

تشكيل أرسنال

"رايا، تومياسو، صليبا، ماجالايس، زينتشينكو، رايس، تروسارد، أوديجارد، مارتينيلي، ساكا، خيسوس".

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تشكيل  وولفرهامبتون 

"سا، سيميدو، داوسون، كيلمان، توتي، بوينو، دويل، تراوري، بيليجراد، هوانج، كونيا".  

 

مواعيد مباريات الجولة الـ 14 لبطولة الدوري الانجليزي 

السبت 2 ديسمبر 

نوتينجهام فورست ضد إيفرتون – الساعة 7:30 مساء          

نيوكاسل يونايتد ضد مانشستر يونايتد – الساعة 10 مساء     

 

الأحد 3 ديسمبر 

تشيلسي ضد برايتون – الساعة 4 مساء        

ليفربول ضد فولهام   – الساعة 4 مساء          

وست هام ضد كريستال بالاس – الساعة 4 مساء            

بورنموث ضد أستون فيلا – الساعة 4 مساء          

مانشستر سيتي ضد توتنهام – الساعة 6:30 مساء  

يستضيف ليفربول نظيره فولهام غدا الأحد ضمن الجولة الرابعة عشر من الدوري الإنجليزي الممتاز.

ويهدف ليفربول صاحب المركز الثالث برصيد 28 نقطة، لاستمرار انتصاراته في معقله بجميع البطولات هذا الموسم.

وفي آخر 4 مواجهات جرت بين ليفربول وفولهام، حقق كل فريق، انتصارًا وحيدًا على الآخر، فيما خيم التعادل على مواجهتين.

ويبحث النجم الدولي المصري محمد صلاح، عن تسجيل هدفه الخامس في شباك فولهام، الذي يلعب ضده للمرة السابعة.  

 

موعد مباراة ليفربول ضد فولهام

 وتنطلق صافرة مباراة ليفربول ضد فولهام في تمام الساعة الرابعة عصر غد الأحد ضمن مواجهات الجولة الـ 14 بملعب أنفيلد.

 

القناة الناقلة لمباراة ليفربول وفولهام

ومن المقرر أن تنقل مباراة ليفربول وفولهام عبر شاشة قناة بي إن سبورتس الناقل الحصري لمسابقة الدوري الإنجليزي.

 

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