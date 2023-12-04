سارة في مسلسل زينهم، 10 معلومات عن بسمة نبيل

مسلسل زينهم، لفتت الفنانة الشابة بسمة نبيل الأنظار، من خلال دورها في مسلسل زينهم، بشخصية سارة خطيبة زينهم التي تتنافس على قلبه مع جميلة “سلمى أبو ضيف”، وفي السطور القادمة نستعرض أبرز المعلومات عن بسمة نبيل:

١- ممثلة مصرية

٢- تخرجت بسمة في كلية التجارة جامعة طنطا

٣- درست في مدرسة الجيزويت لتعليم التمثيل والسينما ثم شاركت في ورش خاصة بالتمثيل

٤- اتجهت بعد ذلك إلى مجال الإعلانات وإنتاج المحتوى والبرامج الدعائية

٥- دخلت مجال التوك شو الكوميدي على موقع يوتيوب وأنتجت أكثر من برنامج في الشارع مع الناس أونلاين

٦- مسلسل الحساب يجمع كان أول أعمالها

٧- شاركت في مسلسل سابع جار بشخصية الدكتورة شيري

٨- من أبرز الأعمال الأخرى التي شاركت بها الحالة ج - لمس أكتاف - ونسني - القمر آخر الدنيا - هجمة مرتدة - الاختيار ٢

٩- شاركت مؤخرًا في مسلسل جروب الدفعة بشخصية ميرنا

١٠- تقدم في مسلسل زينهم شخصية سارة خطيبة أحمد داود

أصدقائي الموتى شكرًا

يعتبر مسلسل زينهم من أبرز المسلسلات التي يتابعها الجمهور حاليًا وهو مسلسل تدور أحداثه داخل المشرحة.

ومسلسل زينهم مأخوذ عن مجموعة قصصية تحمل اسم أصدقائي الموتى شكرا للدكتور محمد جاب الله، وهو استشاري الطب الشرعي والسموم الإكلينيكية، وعضو الجمعية اليابانية للطب الشرعي، ولقد حصل على درجة الدكتوراه في الطب الشرعي من جامعة ناجويا سيتي في دولة اليابان، ويعمل كطبيب شرعي في عدة دول عربية وأجنبية، وله العديد من الأبحاث العلمية المنشورة في مجال الطب الشرعي.

والسلسلة القصصية تقوم على حل ألغاز مجموعة من القضايا الغامضة والشائكة التي يواجهها أحد الأطباء أثناء مسيرته المهنية، والتي يحاول خلالها جاهدا كشف غموض الجريمة فى كل قضية اعتمادا على أصول وقواعد الطب الشرعي العلمية المعمول بها فى الواقع، بعيدا عن جو الخرافات والدجل الذى قد يحيط بتخصص غامض كتخصص الطب الشرعي.

وتتعدد القضايا وتمزج بين الواقع والخيال، ويتم إضافة الكثير من التفاصيل الدرامية لإثراء الجانب الأدبي، وعمد الكاتب على حجب معلومات عن شخصيات وأماكن حدوث الأحداث الحقيقية، وتحمل هذه القصص الكثير من الخبرات الحياتية لكل الأشخاص الذين يظهرون بها مع اختلاف بيئاتهم وثقافاتهم.

ولقد كتب المؤلف على غلاف نهاية الكتاب “ السّؤالُ البديهي والذي أسمعُه كثيرًا هو: (لماذا اخترتَ أن تكون طبيبًا شرعيًّا؟)، ولكنّ السّؤالَ الجدير بالإجابة هو: (لماذا ينبغي ألّا تكون طبيبًا شرعيًّا؟) والإجابةُ لأنّك لن تعودَ الشّخص الذي كنتَ عليه من قبْل، وستعيشُ ما بقي حياتك عالقًا بينَ عالم الأحياء والأموات”.

وتابع “لأنّك ستتغيّر نظرتُك للأمورِ بصورةٍ ستزعجك كثيرًا، ولأنّك رأيتَ أكثرَ ممّا ينبغي، وفكّرت أعمقَ ممّا يستحق، ولأنّك أيقنتَ أنّ الموازينَ تنقلب في لحظة، لأنّك ستعلمُ أنّ الأشياء السّيئة تحدثُ كثيرًا للأشخاص الجيّدين، وأنّ الأشخاصَ السّيئين ربّما ينجون بأفعالهم السّيئة في الدنيا على الأقلّ لأنّك ستفقدُ الثّقة في معظمِ ما يُحيط بك من أمورٍ تسمعها وتراها، وستفقدُ الثّقة في كثيرٍ من الأشخاص، معَ أنّهم ليسوا سيّئين”.

وأضاف “لا ينبغي أنْ تكون طبيبًا شرعيًّا لأنّك ستكون صديقًا وفيًّا ومخلصًا للموتى فقط... بل سيصلُ بك الأمرُ أن تتقمّص شخصياتهم، وتتخيّل كيفَ كانت لحظاتُهم الأخيرة، وسوف تضع نفسك مكانهم، لا تصبحْ طبيبًا شرعيًّا لأنّ كلّ جثة عاينتَها ستطاردُك ذكراها حتّى تقتصّ لها... وكلّ ضحيةٍ رأيتَها سترى نفسَك فيها حتى لو أنصفتها... وكلّ جانٍ عرفتَه ستظنّ أنّك قد تصبحُ هدفًا له، ولأمثاله، حتّى لو أدنته.. لا تصبحْ طبيبًا شرعيًّا ولوْ منحوكَ الذّهبَ... فلا شيء سيُعيد لك براءةَ القلبِ وصفوَ الروح إنْ ذهبَا”.

أبطال مسلسل زينهم

مسلسل "زينهم" من بطولة أحمد داود، كريم قاسم، وسلمى أبو ضيف، وعدد من النجوم الآخرين، ومنهم عماد رشاد ومحمد أبو داود وسلوى محمد علي، ومن تأليف محمد سليمان عبد المالك، وإخراج يحيى إسماعيل، ومأخوذ عن رواية أصدقائي الموتى شكرا للدكتور محمد جاب الله.

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قصة مسلسل زينهم

المسلسل يدور حول الطبيب الشاب حمادة إبراهيم الذي يتم تعيينه في مصلحة الطب الشرعي، ويستلم عمله تحت قيادة الطبيب الشرعي الذي يكبره قليلًا وقضى عدة سنوات قبله في هذا المجال وهو الدكتور زينهم زكريا، حيث يقضيان معًا ورديات الليل في المشرحة، ويواجهان سويًا الكثير من القضايا المعقدة والصعبة، والظواهر الغامضة الغريبة.