بيان سعودي قطري مشترك حول مستقبل العلاقة بين البلدين

صدر بيان مشترك في ختام زيارة الأمير محمد بن سلمان ولي العهد ورئيس مجلس الوزراء السعودي لقطر الثلاثاء، وانعقاد الاجتماع السابع لمجلس التنسيق السعودي القطري.

اجتماع مجلس التنسيق السعودي القطري

وأكد البيان المشترك على تعزيز التعاون الأمني بما يسهم بدعم استقرار المنطقة، كما شدد على أهمية استمرار التعاون السياسي تجاه القضايا الإقليمية والدولية.



وأكد البيان السعودي القطري السعي بكل جدية لتوسيع التعاون الثنائي بما يحقق للبلدين نهضة مستقبلية، مشيرًا لتعزيز الشراكات الاقتصادية لتنويع وزيادة حجم التبادل التجاري بين البلدين.



سياسيًا، أكد البيان السعودي القطري على ضرورة وضع حد لانتهاكات إسرائيل وإيقاف التهجير القسري للفلسطينيين، وشدد على تكثيف الجهود لتسوية شاملة وفقا لمبدأ حل الدولتين.



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وكان قد أكد ولي العهد السعودي الأمير محمد بن سلمان، في رسالة لأمير قطر الشيخ تميم بن حمد آل ثاني، الثلاثاء، رغبة البلدين المشتركة في تعميق التعاون بينهما في المجالات كافة، مشيدًا بنتائج اجتماع مجلس التنسيق السعودي- القطري.

تعميق التعاون بين السعودية وقطر

وقال ولي العهد السعودي في رسالة بعثها إثر مغادرته الدوحة التي استضافت القمة الـ44 لدول مجلس التعاون الخليجي، إن هذه الزيارة والمباحثات التي جرت مع أمير قطر تؤكد "متانة العلاقات الأخوية بين البلدين، والرغبة المشتركة في تعميق التعاون بينهما في المجالات كافة".

ولفت الأمير محمد بن سلمان إلى أن الزيارة تؤكد "العمل على استمرار التنسيق والتشاور في القضايا ذات الاهتمام المشترك"، مشيدًا بـ"النتائج التي تم التوصل إليها خلال اجتماع مجلس التنسيق السعودي- القطري، والتي تهدف إلى تعزيز العلاقات بين البلدين".

كما أشاد أيضًا بـ"النتائج الإيجابية التي تحققت في الدورة الـ(44) للمجلس الأعلى لمجلس التعاون لدول الخليج العربية".

وكان ولي العهد وأمير قطر، ترأسا، في وقت سابق الثلاثاء، اجتماع مجلس التنسيق السعودي- القطري، وشهدا تبادل عددٍ من الاتفاقيات ومذكرات التفاهم.