الثلاثاء 05 ديسمبر 2023
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خارج الحدود

السعودية تنصح مواطنيها بتجنب السفر إلى 3 دول عربية

السعودية، فيتو
السعودية، فيتو

أوصت هيئة الصحة العامة السعودية "وقاية"، مواطني المملكة بتجنب السفر إلى العراق والسودان وسوريا، بسبب انتشار أمراض معدية، وضعف الخدمات الصحية فيها.

السعودية تنصح مواطنيها بتجنب السفر إلى ثلاث دول عربية

ووضعت قائمة الإرشادات الوقائية وتنبيهات السفر، إلى العراق وسوريا والسودان، ضمن قائمة من 24 دولة ذات تقييم أصفر، ينصح بعدم السفر إليها، بسبب الأمراض المعدية المنتشرة داخلها و"نظرا لمستوى الخدمات الصحية" فيها.

وأشارت إلى  أن "الكوليرا وحمى  القرم ـ الكونغو، من بين الأمراض المعدية النشطة في العراق"، إضافة إلى الحصبة وكوفيد 19، كأمراض "متكررة الرصد" بالبلاد.

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وكشفت القائمة الإرشادية الموجهة للمواطنين السعوديين، أن السودان يعرف "انتشار أمراض جدري القردة والكوليرا وحمى الضنك"، ورصدا متكررا لأمراض الحمى الصفراء والضنك وحمى القرع، إضافة إلى فيروس كوفيد 19.

وأوضحت القائمة ذاتها، أن سوريا تشهد انتشار الكوليرا، إضافة إلى رصد متكرر لفيروس كورونا.

وفي "المستوى الأحمر" الأكثر خطورة، وضعت الهيئة دولة واحدة هي زيمبابوي، والتي تعرف انتشارا لأمراض "الكوليرا وحمى الضنك"، إضافة إلى رصد متكرر لحالات الإصابة بأمراض الحمى الصفراء وحمى القرع وحمى الوادي المتصدع وكورونا. 

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العراق وسوريا السعودية العراق الكوليرا الحصبة

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