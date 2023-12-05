إيدكس 2023، رئيس الصناعات الدفاعية السعودية يشيد بالقدرات التصنيعية للهيئة العربية للتصنيع

استقبل اللواء مهندس عبد الرحمن عبد العظيم عثمان مدير عام الهيئة العربية للتصنيع، رئيس هيئة الصناعات الدفاعية السعودية خلال تفقده جناح الهيئة ضمن فعاليات اليوم الثاني لمعرض إيدكس 2023.



وقد أعرب رئيس هيئة الصناعات الدفاعية السعودية عن إعجابه بمنتجات الهيئة العربية للتصنيع الجديدة المتنوعة في كافة الصناعات الدفاعية. ومنها الذخائر الجوية (حافظ) وَمركز القيادة والسيطرة الآلي المتحرك متعدد المهام وعربة فض الشغب المصفحة ومنظومة مجابهة الطائرات المسيرة والإعاقة الإلكترونية وجهاز الكشف والقياس الإشعاعى المصري الجديد وإنتاج بعض قطع من الطائرات.

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وتم خلال اللقاء التأكيد علي اعتزاز الهيئة العربية للتصنيع بالتعاون مع المؤسسات والشركات السعودية في مختلف الصناعات.