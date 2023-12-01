الدوري الممتاز، المصري يتقدم علي إنبي بهدف في الشوط الأول

الدوري الممتاز، تقدم فريق المصري البورسعيدي علي نظيره إنبي بهدف دون رد، بالشوط الأول باستاد برج العرب، ضمن مباريات الجولة السابعة ببطولة الدوري المصري الممتاز.

أحداث مباراة المصري وإنبي

بدأ فريق المصري الشوط الأول بمحاولات وسيطرة على الكرة، ولكن دون خطورة على مرمى إنبي.

وسدد لاعب انبي رفيق كابو كرة في الدقيقة 27 من داخل منطقة جزاء المصري ولكن مرت بعيدة عن المرمى.

وسجل إلياس جلاصي الهدف الأول للمصري بطريقة رائعة في الدقيقة 36 بعدما وصلته الكرة على حدود منطقة جزاء إنبي ليراوغ المدافع ويُسجل الكرة بطريقة رائعة في الشباك

تشكيل المصري أمام إنبي

وأعلن علي ماهر المدير الفني لفريق المصري البورسعيدي تشكيلة فريقه لمواجهة نظيره إنبي

وجاء تشكيل المصري البورسعيدي كالتالي..

حارس مرمى: محمود جاد

خط الدفاع: كريم العراقى - عمرو موسى - أحمد منصور - عمرو سعداوي

خط الوسط: غيلاس قناوي - حسن علي - محمد الشامي - الياس الجلاصي - محمود حمادة

خط الهجوم: فخر الدين بن يوسف.

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تشكيل إنبي أمام المصرى

فى حراسة المرمى: عبد العزيز البلعوطى

خط الدفاع: محمد حامد، أحمد كالوشا، أحمد صبيحة، محمد حمدى.

خط الوسط: زياد كمال، مودى ناصر، مصطفى دويدار.

خط الهجوم: عبد الرحمن عماد، رفيق كبو، أحمد أمين اوفا.

مباراة المصري وإنبي

ومن المنتظر أن تشهد مباراة المصري وإنبي إثارة وقوة في ظل رغبة الفريقين تحقيق الفوز وخطف الثلاث نقاط.

ترتيب المصري وإنبي بالدوري

ويحتل فريق المصري المركز العاشر برصيد 9 نقاط جمعهم من 6 مباريات حيث فاز في 3 مباريات وحسر مثلهم ولم يتعادل أي مباراة وسجل لاعبيه 7 أهداف واستقبلت شباكه 12 هدفًا

كما يحتل انبي المركز السادس في جدول ترتيب المسابقة برصيد 10 نقاط جمعهم من 6 مباريات حيث فاز في 3 مباريات وخسر مباراتين وتعادل في مباراة، وسجل لاعبيه 6 أهداف واستقبلت شباكهم 4 أهداف.

استعدادات المصري لعقد الجمعية العمومية العادية

وأتمت إدارة النادي المصري كافة الاستعدادات لعقد الجمعية العمومية العادية للنادي والمقرر إقامتها السبت المقبل الموافق الثاني من ديسمبر بمقر (فرع الضواحي 1 - النادي الاجتماعي) وذلك من الساعة التاسعة صباحًا وحتى الساعة السابعة مساء.

وتحدد جدول أعمال الجمعية العمومية للمصري البورسعيدي على النحو التالي:

البند الأول: التصديق على محضر الاجتماع السابق المنعقد في 2022/8/29.

البند الثاني: النظر في تقرير مجلس الإدارة عن أعماله للسنة المالية المنتهية وبرامج النشاط وخطة العمل للعام المالي الجديد وتقرير مراقب الحسابات.

البند الثالث: اعتماد الميزانية العمومية والحساب الختامي للسنة المالية المنتهية في 2023/6/30 ومشروع الموازنة التقديرية للسنة المالية الجديدة والتي تنتهي في 2024/6/30.

البند الرابع: تجديد تعيين مراقب الحسابات وتحديد أتعابه.

البند الخامس : النظر في الاقتراحات المقدمة من السادة الأعضاء في الموعد القانوني طبقًا للائحة النظام الأساسي للنادي.

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وحدد النادي المصري عدد أعضاء الجمعية العمومية الحاضرين بالاجتماع المقرر إقامته يوم السبت القادم، ويقام الاجتماع العادي للجمعية العمومية يوم السبت ٢ ديسمبر من الساعة التاسعة صباحًا حتى السابعة مساء.

الجمعية العمومية للنادي المصري

وجاء ذلك بعد اعتماد إجراءات الجمعية العمومية وغلق باب تجديد العضوية قبل موعد الانعقاد بحد أقصى ١٥ يومًا.

وعدد من لهم حق الحضور ٦٥٨٠ عضوًا ويكتمل النصاب القانوني بحضور ١٠٠٠ عضو ومن لهم حق الحضور، المسدد للعضوية في عام ٢٠٢٢ و٢٠٢٣.

وتم فصل عضوية ما يقرب من ٩٠٠ عضو بسبب عدم السداد لخمسة أعوام على التوالي

تأجيل مباراة المصري وفيوتشر بالدوري المصري

وقررت رابطة الأندية المحترفة، تأجيل مواجهة فيوتشر والمصري البورسعيدي بالجولة الثامنة من مسابقة الدوري المصري، والتي كان مقرر لها يوم ٧ ديسمبر المقبل، على أن يتم تحديد موعد جديد للمباراة لاحقًا.

جاء تأجيل مواجهة المصري ومودرن فيوتشر بسبب ارتباط فيوتشر بالمشاركة ببطولة الكونفدرالية الإفريقية.