الدوري المصري، الإسماعيلي يتقدم على البنك الأهلي بهدف في الشوط الأول

الدوري المصري، تقدم النادي الإسماعيلي على نظيره البنك الأهلي بهدف نظيف، في الشوط الأول من المباراة التي تجمعهما على ملعب استاد الإسماعيلية، ضمن لقاءات الجولة الثامنة من الدوري المصري الممتاز.

شهدت الدقائق الأولى من مباراة الإسماعيلي والبنك الأهلي، سيطرة متبادلة بين الفريقين دون خطورة حقيقية على المرميين.

وفي الدقيقة 16، أحرز الإسماعيلي هدفه الأول عن طريق عمر الساعي، الذي استغل تمريرة عرضية من جهة اليسار قابلها الساعي بتسديدة بالكعب مرت على يسار الحارس لداخل الشباك.

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بعدها تعددت هجمات لاعبي البنك الأهلي أملا في إدراك التعادل إلا أن جميع المحاولات باءت بالفشل لينتهي الشوط الأول بتقدم الإسماعيلي بهدف نظيف.

تشكيل الإسماعيلي أمام البنك الأهلي

أعلن إيهاب جلال المدير الفني لفريق الإسماعيلي، عن تشكيل الدراويش لمواجهة البنك الأهلي والذي جاء كالتالي:

تشكيل فريق البنك الأهلي لمواجهة الإسماعيلي

وضم التشكيل علي النحو التالي:

حراسة المرمي: محمد أبوجبل.

خط الدفاع: أيمن أشرف، أمير مدحت، إسحاق يعقوب، محمد بسيوني.

خط الوسط: سيرجى آكا، سعيدو سيمبوري، أحمد مدبولى، كريم بامبو، عماد فتحى.

خط الهجوم: أسامة فيصل.

ترتيب الإسماعيلي والبنك الأهلي

ويدخل الإسماعيلي مباراة اليوم أمام البنك الأهلي محتلا المركز السادس عشر بجدول ترتيب الدوري المصري الممتاز برصيد 4 نقاط حققها الفريق من الفوز في مباراة والتعادل في مباراة فيما تلقى الهزيمة خلال 5 مباريات، وسجل مهاجمو الإسماعيلي 7 أهداف فيما استقبلت شباكه 11 هدفا.

وعلى الجانب الآخر يحتل البنك الأهلي بقيادة طارق مصطفى المركز السابع عشر برصيد 3 نقاط.





تشكيل فريق البنك الأهلي لمواجهة الإسماعيلي

أعلن طارق مصطفي المدير الفني للفريق الأول لكرة القدم بنادي البنك الأهلي تشكيلة فريقه أمام الإسماعيلي، اليوم الثلاثاء، ضمن منافسات الجولة الثامنة من مسابقة الدوري المصري الممتاز.

وجاء التشكيل علي النحو التالي

حراسة المرمى..محمد أبوجبل

خط الدفاع..أيمن أشرف، أمير مدحت، إسحاق يعقوبو، محمد بسيوني

خط الوسط..سيرجى اكا، سعيدو سيمبوري، أحمد مدبولى، كريم بامبو، عماد فتحى

خط الهجوم..أسامة فيصل

وجاءت قائمة البدلاء علي النحو التالي

حسن شاهين، عاصم صلاح، احمد سعيد، إبراهيم حسن، محمودسيد، جريندو، معاذ الحناوي، محمود قاعود،أحمد النادرى.