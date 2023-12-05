الثلاثاء 05 ديسمبر 2023
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رياضة

الدوري المصري، أوفا يقود هجوم إنبي ضد سيراميكا

إنبي، فيتو
إنبي، فيتو

الدوري المصري، أعلن تامر مصطفى المدير الفني لفريق إنبي تشكيلة فريقه لمواجهة سيراميكا في الجولة الثامنة من بطولة الدوري الممتاز.

 

وجاء تشكيل إنبي كالتالي 

عبد العزيز البلعوطى وأحمد كالوشا ومحمد حامد وأحمد صبيحة وأحمد العجوز وزياد كمال ومصطفى دويدار ومروان داوود ومحمد حمدي ورفيق كابو وأحمد أوفا.

 

موعد مباراة سيراميكا كليوباترا ضد إنبي 

وتنطلق صافرة مباراة سيراميكا كليوباترا ضد إنبي في تمام الساعة السابعة مساء اليوم الثلاثاء بالدوري الممتاز.

القناة الناقلة لمباراة سيراميكا ضد إنبي 

ومن المقرر أن تنقل مباراة سيراميكا كليوباترا ضد إنبي عبر شاشة قناة أون تايم سبورت الناقل الحصري لبطولة الدوري الممتاز.

ويدخل سيراميكا مباراة اليوم محتلا المركز العاشر برصيد 10 نقاط  جمعها من 7 مباريات، فاز فى 3 مباريات وخسر مثلها وتعادل في مباراة وأحرز 10 أهداف واستقبلت شباكه 6 أهداف، أما إنبي  فيحتل المركز الثاني عشر برصيد 10 نقاط من 7 مباريات، فاز في 3 مباريات وخسر مثلها وتعادل في مباراة واحدة وسجل 7 أهداف واستقبلت شباكه 6 أهداف.

 ويبحث سيراميكا كليوباترا عن الفوز الأول له أمام إنبى، حيث لم يعرف الفوز في 6 مواجهات سابقة جمعت بينهما في بطولة الدورى، حيث فاز إنبى فى 4 لقاءات وحسم التعادل مباراتين.

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سجل لاعبو الفريق البترولى 6 أهداف خلال المباريات الماضية، في حين سجل سيراميكا هدفا واحدا.

وأعلنت لجنة الحكام الرئيسية بالاتحاد المصري لكرة القدم برئاسة البرتغالي فيتور بيريرا حكام مباريات اليوم الثلاثاء ضمن منافسات الدوري المصري الممتاز  .

 


حكام سيراميكا ضد إنبي


مصطفى الشهدي  حكما للساحة ويعاونه كل من  أحمد نوفل مساعد أول  وطارق مصطفي مساعد ثاني  وجلال أحمد حكما رابعا  ومحمد الشناوي حكم فيديو وهشام القاضي حكم فيديو مساعد.

  

مواعيد الجولة الثامنة لبطولة الدوري المصري

الإثنين 4 ديسمبر

سموحة ضد فاركو..  7:00 مساء باستاد الإسكندرية (انتهى بفوز سموحة 2-1)

الثلاثاء 5 ديسمبر

بلدية المحلة ضد طلائع الجيش.. 4:00 مساء باستاد المحلة

 

الإسماعيلي ضد البنك الأهلي.. 7:00 مساء باستاد الإسماعيلية


سيراميكا ضد إنبي  …        7:00 مساء باستاد المقاولون

 

الأربعاء 6 ديسمبر

المقاولون ضد الداخلية  .. 7:00 مساء باستاد المقاولون

 

الخميس 7 ديسمبر

الزمالك ضد الاتحاد السكندري.. 7:00 مساء باستاد السلام

 

الجونة ضد بيراميدز  .. مؤجلة

زد ضد الأهلي..    مؤجلة

المصري ضد فيوتشر.. مؤجلة

 

نتائج الجولة السابعة لبطولة الدوري المصري الممتاز


بيراميدز 2-1 الإسماعيلي

الأهلي 0-0 سموحة

فيوتشر 0-2 الزمالك

الاتحاد 0-0 زد

طلائع الجيش 1-1 الجونة

فاركو 1-1 المقاولون

الداخلية 0-0 بلدية المحلة

إنبي 1-2 المصري

البنك الأهلي 0-1 سيراميكا كليوباترا

وحقق سموحة الفوز على ضيفه فاركو بنتيجة 2-1،  في المباراة التي جمعتهما على ستاد الإسكندرية، في افتتاح الجولة الثامنة للدوري الممتاز.

تقدم فاركو بهدف سجله وليد فرج في الدقيقة 45+3، ثم قلب فادي فريد قلب الطاولة لصالح فريقه سموحة بتسجيل ثنائية في الدقيتين 53 و59.


ورفع فادي فريد رصيده إلى 5 أهداف متساويا مع مصطفى عبد الرؤوف "زيكو" صانع ألعاب زد والجزائري أحمد قندوسي لاعب سيراميكا كليوباترا وحسام أشرف مهاجم بلدية المحلة خلف الأنجولي مابولولو مهاجم الاتحاد السكندري والمغربي أحمد بلحاج صانع ألعاب الجونة اللذين يحتلان الصدارة برصيد 6 أهداف.


وحقق سموحة فوزه الأول على حساب فاركو بعد 4 مواجهات سابقة بين الفريقين، كما أن سموحة استعاد نغمة الانتصارات الغائبة منذ 4 جولات كاملة بعد تغلبه على المقاولون العرب بنتيجة 2-1 يوم 5 أكتوبر الماضي.


ورفع سموحة رصيده بقيادة مديره الفني أحمد سامي إلى 12 نقطة في المركز السادس، بينما توقف رصيد فاركو بقيادة مديره الفني خالد جلال عند 5 نقاط في المركز الرابع عشر.

 

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