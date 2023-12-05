استقرار مؤشر الدولار الأمريكى عالميا، والسعر فى السوق السوداء يباغت الجميع

الدولار الأمريكى، عاود سعر الدولار الارتفاع بشكل مفاجئ بقيمة جنيهين في تعاملات السوق السوداء لتجارة العملة اليوم بعد الانخفاض الحاد يوم الخميس الماضى، كما عاد سعر الدولار للارتفاع بشكل مفاجئ بقيمة جنيهين في تعاملات السوق السوداء لتجارة العملة اليوم.

وارتفع سعر الدولار في السوق السوداء خلال تعاملات اليوم الثلاثاء إلى 49 جنيها مقارنة بـ 46 و47 جنيها في تعاملات يوم الخميس الماضي، بسبب وجود طلبات من بعض العملاء على شرائه بكميات كبيرة.

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الدولار، فيتو

مؤشر الدولار الأمريكي، استقرمؤشر الدولار الأمريكي، بختام حركة تداولات اليوم الثلاثاء حيث رصدت “فيتو” بحركة التعاملات على المؤشر استقرار للعملة عند المستوى 103.98 نقطة، مع استيعاب المتداولين للبيانات الاقتصادية الأخيرة.

حركة مؤشر الدولار الأمريكي عالميا، تحديث لحظي لحركة العملة الخضراء

مؤشر الدولار الأمريكي، رصدت “ فيتو” حركة المؤشر العالمي للدولار الأمريكي ، خلال الساعات الماضية، إذ استقر المؤشر بشكل قوى نتيجة صعود مؤشر الذهب ووصل نحو المستوى 103.98 وارتد لأسفل مباشرة خلال حركة التعاملات.

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استقر مؤشر الدولار الأمريكي عند المستوى 103.98 نقطة، إذ أحيت بيانات أسعار المستهلكين الأمريكيين احتمالات بأن يضطر مجلس الاحتياطي الفيدرالي إلى مواصلة رفع أسعار الفائدة لإعادة التضخم نحو المستوى المستهدف عند اثنين بالمئة.

مؤشر الدولار، فيتو

كيف تتداول على مؤشر الدولار الأمريكي ؟

يمكنك أن تقوم بـ التداول على مؤشر الدولار الأمريكي كعقد آجل لمدة 21 ساعة في اليوم عبر العديد من منصات التداول، كما تستمد العقود الآجلة لمؤشر الدولار الأمريكي سيولتها مباشرة من سوق العملات الفورية، والتي يقدر حجم مبيعاتها بأكثر من 2 تريليون دولار يوميًا.

ويعتبر العقد الآجل لمؤشر الدولار الأمريكي ICE هو المؤشر الوحيد المتاح للمتداولين والمنظم والذي بإمكان تجار العقود الآجلة في جميع أنحاء العالم أن يتداولوا عليه فعليا على مدار الساعة، لهذا السبب العقود الآجلة لمؤشر ICE بالدولار الأمريكي (USDX) تعتبر معيار رئيسيا للقيمة الدولية للدولار الأمريكي ومؤشر العملات الأكثر تداولًا في العالم.