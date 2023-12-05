الثلاثاء 05 ديسمبر 2023
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حوادث

النيابة العامة: تسليم 590 طن سكر و54 طن زيت لوزارة التموين

السكر،فيتو
السكر،فيتو

قررت النيابة العامة، تسليم خمسمائة وتسعين طنا من السكر وسلع أخرى للجهات التابعة لوزارة التموين لبيعها للمواطنين بالسعر الرسمي

وأكدت النيابة العامة في بيان عنها، أنه في إطار ما تبذله أجهزة الدولة من جهود رامية إلى التصدي الجرائم بيع السلع الإستراتيجية في السوق السوداء

وأسفرت تلك الجهود عن ضبط أطنان من: تلك السلع - خمسمائة وتسعين طنا من السكر، وأربعة وخمسين طنا من الزيت، ثلاثين منها للزيت المصفى وثمانية عشر طنا من الأرز محجوبة عن المواطنين، لبيعها في  السوق بأزيد من سعرها الرسمي، وقد باشرت النيابة العامة التحقيق في تلك الوقائع

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 وأحالت من توافرت الأدلة ضدهم إلى المحاكم المختصة، كما أصدرت قرارات بتسليم السلع المضبوطة للجهات التابعة لوزارة التموين لبيعها للجمهور بأسعارها الرسمية بعد ثبوت صلاحيتها للاستهلاك الآدمي.

 

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