دوري أبطال آسيا، الدحيل يمنح الفيحاء السعودي بطاقة التأهل بالفوز على بريسبوليس الإيراني

دوري أبطال آسيا، خطف فريق الدحيل الدحيل القطري فوزا صعبا أمام مضيفه برسيبوليس الإيراني، بهدفين مقابل هدف، في المباراة التي جمعتهما ضمن الجولة الأخيرة من دور المجموعات من دوري أبطال آسيا.

تقدم أصحاب الأرض مبكرا بفضل الضغط والاستحواذ على الكرة مستغلين عاملي الأرض والجمهور، حيث أحرز فريق برسيبوليس الهدف الأول في الدقيقة السابعة شهاب زاهدي.

لم يستغرق الدحيل القطري سوى دقيقتين من أجل العودة بإحراز هدف التعادل في الدقيقة التاسعة عن طريق محمد مونتاري، لينتهي الشوط الأول بالتعادل 1/1.

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وفي الدقائق الأخيرة من المباراة، أحرز مايكل أولونجا الهدف الثاني لفريق الدحيل القطري في الدقيقة 83، ليقتنص الفريق القطري فوزا يمنه به بطل إيران من التأهل إلى الدوري التالي ضمن أفضل أصحاب المراكز الثانية، بعد ضمان النصر السعودي التأهل عن تلك المجموعة كمتصدر.

بفوز الدحيل القطري على بريسبوليس، منح الفيحاء السعودي بطاقة العبور إلى دور الـ16 مع فريقي نافباخور وساهان أصفهان كأفضل أصحاب المركز الثاني.

النصر السعودي يختتم ددور المجموعات بالتعادل مع استقلال طاجيكستان

ضمن نفس المجموعة اليوم، خطف فريق النصر السعودي تعادلا أمام مضيفه استقلال دوشنبه بطل طاجيكستان، بهدف لكل منهما، في المباراة التي جمعتهما علي ملعب “تسنترالنوي ريسبوبليكانانسكي”، ضمن الجولة الأخيرة من دور المجموعات من دوري أبطال آسيا.

أحرز هدف فريق استقلال طاجيكستان الأول لاعبه اليشر دزهاليلوف في الدقيقة 32.

وفي الشوط الثاني نجح فريق النصر السعودي في العودة للمباراة مسجلا التعادل في الدقيقة 50 عن طريق عبد الرحمن غريب، ليختتم الفريق السعودي مشواره بالتعادل.

مباراة النصر السعودي أمام استقلال دوشنبه بطل طاجيكستان كانت بمثابة تحصيل حاصل لنادي النصر الذي ضمن التأهل رسميا، لذلك فضل البرتغالي لويس كاسترو، استبعاد مواطنه الأسطورة كريستيانو رونالدو، بهدف إراحته، رغم معاناة النصر من غياب أكثر من لاعب من بينهم مارسيلو بروزوفيتش وعلي لاجامي للإيقاف، والبرازيلي أليكس تيليس المصاب بشد في العضلة الخلفية.

تشكيل النصر أمام استقلال دوشنبه في دوري أبطال آسيا

وجاء تشكيل النصر أمام استقلال دوشنبه في دوري أبطال آسيا

حراسة المرمى: راغد النجار.

خط الدفاع: عبدالله مادو – محمد فتيل – نواف بوشل – محمد قاسم.

خط الوسط: عبدالمجيد الصليهم – عبدالله الخيبري – خالد الغنام.

خط الهجوم: سامي النجعي – عبدالرحمن غريب - محمد مران.

بتلك النتيجة يرفع النصر رصيده إلى 14 نقطة في صدارة المجموعة ويضمن التأهل إلى دور الـ 16 من بطولة دوري أبطال آسيا من الفوز في 4 مباريات والتعادل في مباراتين.



الفيحاء السعودي يقلب تأخره أمام باختاكور إلى فوز برباعية

وفي مباراة أخرى ضمن فنس المجموعة، حقق فريق الفيحاء السعودي، فوزا كبيرا على نظيره باختاكور الأوزبكي بنتيجة 4 / 1، في المباراة التي جمعتهما اليوم الثلاثاء، على ملعب باختاكور المركزي في العاصمة الأوزبكية طشقند، ضمن الجولة السادسة والأخيرة من منافسات المجموعة الأولى ببطولة دوري أبطال آسيا.

ونجح الفيحاء السعودي في تحويل تأخره أمام باختاكور الأوزبكي بهدف نظيف إلى فوز كاسح بنتيجة 4 / 1.

تقدم الفريق الأوزبكي بهدف السبق عن طريق هوجيمات اركانوف في الدقيقة 10، قبل أن ينجح الفيحاء في إدراك التعادل عن طريق الزامبي فاشون ساكالا في الدقيقة 40، ثم نجح سلطان مندش في وضع الفريق السعودي في المقدمة بتسجيله الهدف الثاني بالدقيقة 47، قبل أن يعزز النيجيري هنري أونيكورو النتيجة بالهدف الثالث في الدقيقة 85، ثم اختتم الزامبي ساكالا مهرجان الأهداف بتسجيله هدفه الشخصي الثاني والرابع لفريقه.

وتأهلت 4 أندية سعودية إلى ثمن نهائي دوري أبطال ىسيا، وهي: الاتحاد والهلال والنصر بعد تصدرها المجموعات الثالثة والرابعة والخامسة تواليًا، كما انضم لهم الفيحاء، وحجز العين الإماراتي مقعده أيضًا في الدور ذاته عقب تصدره المجموعة الأولى، وكذلك ناساف الاوزبكي متصدر المجموعة الثانية.