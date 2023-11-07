دوري أبطال آسيا، هاتريك تاليسكا يقود النصر السعودي لفوز مثير على الدحيل القطري

دوري أبطال آسيا ، حقق فريق النصر السعودي فوزا مثيرا على نظيره الدحيل القطري بثلاثية مقابل هدفين، في المباراة التي جمعتهما على ملعب استاد خليفة الدولي بالدوحة، ضمن منافسات الجولة الرابعة من دور المجموعات لبطولة دوري أبطال آسيا.

ضغط الدحيل القطري في بداية المباراة مستغلا عاملي الأرض والجمهور، ونجح في تسجيل هدف التقدم عن طريق البرازيلي فيليب كوتينيو في الدقيقة الثامنة، قبل أن يرد النصر بهدفين عن طريق أندرسون تاليسكا في الدقيقتين 27 من صناعة عبدالرحمن غريب، و37 من صناعة السنغالي ساديو ماني، لينتهي الشوط الأول بتقدم الفريق السعودي بنتيجة 2 / 1.

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وفي الشوط الثاني واصل أندرسون تاليسكا تألقه وأحرز الهدف الثالث له ولفريقه النصر السعودي “هاتريك”، قبل أن ينجح الدحيل في إحراز هدفه الثاني عن طريق فيليب كوتينيو من ركلة جزاء في الدقيقة 80، ليشهر بعدها الحكم البطاقة الحمراء في وجه خالد محمد صالح لاعب الدحيل بالدقيقة 90، وينتهي اللقاء بفوز النصر 3 / 2.

تشكيل النصر أمام الدحيل في دوري أبطال آسيا

وجاء تشكيل النصر السعودي أمام الدحيل القطري في دوري أبطال آسيا كالتالي:

حراسة المرمى: نواف العقيدي.

خط الدفاع: أليكسيس تيليس- محمد فتيل- سلطان الغنام- عبد الله العمري.

خط الوسط: مارسيلو بروزوفيتش- سامي النجعي- أوتافيو.

خط الهجوم: عبد الله غريب- ساديو ماني- أندرسون تاليسكا

ترتيب النصر والدحيل في دوري أبطال آسيا

بتلك النتيجة يضم النصر التأهل إلى دور الـ16 برصيد 12 نقطة بالعلامة الكاملة من 4 مباريات، فيما يتجمد رصيد الدحيل عن نقطة يتيمة في المركز الأخير، بينما يحتل برسبوليس الإيراني المركز الثاني برصيد 7 نقاط، وفي المركز الثالث استقلال طاجكستان برصيد نقطتين.

وكان فريق النصر قد نجح في تحقيق فوزًا كبيرًا على نظيره الدحيل القطري برباعية مقابل هدفين، في المباراة الماضية التي جمعت بينهما ضمن منافسات دوري ابطال آسيا.

وقرر البرتغالي لويس كاسترو، المدير الفني لفريق النصر السعودي، إراحة مهاجمه البرتغالي كريستيانو رونالدو، قائد الفريق، عن مواجهة الدحيل القطري، التي من المقرر أن تجمع الفريقين، اليوم الثلاثاء، ضمن الجولة الرابعة من منافسات دوري أبطال آسيا.

وغاب رونالدو عن قائمة الفريق المسافرة إلى الدوحة لمواجهة الفريق القطري، إذ قرر المدرب منحه راحة.

وقال الإعلامي الرياضي علي العنزي، عبر حسابه على منصة "إكس": "بعثة النصر المغادرة الآن إلى الدوحة لا يتواجد بها كرستيانو رونالدو، وبالتالي تأكد غيابه عن مواجهة الدحيل مساء اليوم الثلاثاء".

نتائج النصر في دوري أبطال آسيا

النصر حقق نتائج إيجابية في المباريات السابقة بعد الفوز على برسبوليس الإيراني واستقلال دوشنبه من طاجيكستان، ثم الدحيل مرتين ليعتلي صدارة المجموعة الخامسة.