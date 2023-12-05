الثلاثاء 05 ديسمبر 2023
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رياضة

النصر بدون لاعبيه الأجانب أمام استقلال دوشنبه بدوري أبطال آسيا

كاسترو مدرب النصر،فيتو
كاسترو مدرب النصر،فيتو

دوري أبطال آسيا، قرر البرتغالي لويس كاسترو مدرب فريق النصر، منح لاعبيه الأجانب راحة من المشاركة في مواجهة إستقلال دوشنبه المقرر انطلاقها مساء اليوم، ضمن منافسات دور المجموعات لبطولة دوري أبطال آسيا.

بحسب الأنباء المتداولة فإن تشكيلة النصر أمام إستقلال مكونة من اللاعبين المحليين باستثناء سيكو فوفانا الذي يتواجد فقط في منطقة وسط الملعب.

يحل فريق النصر السعودي لكرة القدم ضيفًا على نظيره استقلال دوشنبة بطل طاجيكستان، علي ستاد الجمهورية المركزي، في الجولة الاخيرة لمرحلة المجموعات لبطولة دوري أبطال آسيا.

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واللقاء يعتبر تحصيل حاصل للنصر لذلك فضل  البرتغالي لويس كاسترو، على استبعاد مواطنه الأسطورة كريستيانو رونالدو، بهدف إراحته، رغم معاناة النصر من غياب أكثر من لاعب من بينهم مارسيلو بروزوفيتش وعلي لاجامي للإيقاف، والبرازيلي أليكس تيليس المصاب بشد في العضلة الخلفية.

موعد مباراة النصر ضد استقلال دوشنبة في دوري ابطال أسيا 

وتقام مباراة النصر ضد إستقلال دوشنبة مساء اليوم الثلاثاء  في تمام الساعة السادسةمساءً بتوقيت القاهرة السابعة بتوقيت مكة المكرمةعلي ملعب “تسنترالنوي ريسبوبليكانانسكي”.

تشكيل النصر المتوقع ضد استقلال دوشنبه في دوري أبطال آسيا

حارس المرمى: نواف العقيدي.

خط الدفاع: سلطان الغنام - إيميريك لابورت - علي لاجامي - أليكس تيليس.

الوسط: سيكو فوفانا - أوتافيو مونتيرو - سامي النجعي.

الهجوم: أندرسون تاليسكا - عبد الرحمن غريب - ساديو ماني.

القنوات الناقلة لمباراة النصر ضد استقلال دوشنبه في دوري أبطال أسيا

وتذاع مباراة النصر ضد استقلال دوشنبه عبر قناة “SSC Sport” بجانب قناة “beIN Sports AFC 1” حيث أنهما الناقلان الحصريان لبطولة دوري أبطال أسيا في شمال أفريقيا والشرق الأوسط.

معلق مباراة النصر واستقلال دوشنبه في دوري أبطال آسيا

أسندت إدارة شبكة قنوات SSC السعودية، مهمة التعليق على أحداث مباراة النصر واستقلال دوشنبه في الجولة السادسة والأخيرة من دور المجموعات بدوري أبطال آسيا للمعلق عبد الله الغامدي على القناة الصوتية الأولى ومحمد حسين علي قناة صوتية ثانية.

وكشفت تقارير صحفية، أن البرتغالي لويس كاسترو، مدرب فريق النصر السعودي اتخذ قرارًا باستبعاد قائد الفريق كريستيانو رونالدو من القائمة المغادرة،  إلى طاجيكستان.

رونالدو خارج قائمة النصر السعودي 

ووفقًا لما ذكرته صحيفة "الرياضية" السعودية، فإن قرار استبعاد رونالدو جاء لمنحه مزيدًا من الراحة.

وخاض رونالدو المباراة الماضية ضد الهلال في الدوري السعودي وهو يضع لاصقة طبية على رقبته، وبدا متأثرًا بإصابته.

كما أوضحت الصحفية، أن سلطان الغنام، سوف ينضم لقائمة اللاعبين الغائبين عن مباراة استقلال دوشنبه، كونه أكثر اللاعبين إرهاقًا خلال الفترة الماضية.

ومن المقرر أن يغيب مارسيلو بروزوفيتش، لاعب وسط الفريق بداعي الإيقاف بسبب تراكم البطاقات، كذلك علي لاجامي، الذي حصل على البطاقة الحمراء في اللقاء الأخير، أمام بيرسبوليس الإيراني، فيما سيغيب أليكس تيليس، بعد تعرضه للإصابة في العضلة الخلفية أمام الهلال بالجولة الماضية.

وضمن النصر تأهله للدور ثمن النهائي لأبطال آسيا، وذلك بعد تصدره للمجموعة الخامسة، بـ 13 نقطة، بفارق 5 نقاط عن بيرسبوليس الإيراني.

رونالدو يمنع إقالة كاسترو 

سادت حالة من الانقسام بين إدارة النصر السعوي حول إقالة البرتغالي لويس كاسترو المدير الفني للفريق، بعد الخسارة أمام الهلال بثلاثية نظيفة في الجولة 15 من عمر دوري روشن السعودي لموسم 2023-2024، أمام الهلال بثلاثية نظيفة.

وأشارت تقارير سعودية إلى أن هناك مانعا في إقالة كاسترو من تدريب الفريق، بسبب دعم  كريستيانو رونالدو له في الاستمرار في قيادة النصر.

يذكر أن كريستيانو رونالدو  لعب دورا كبيرا في تعيين لويس كاسترو مدربا للنصر السعودي.

وكانت أصوات عديدة طالبت في الساعات الأخيرة إقالة المدير الفني لويس كاسترو من قيادة النصر في الفترة المقبلة والبحث عن تعيين مدير فني أجنبي جديد يقود المهمة فيما تبقى من عمر الموسم الجاري.
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