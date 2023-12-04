الإثنين 04 ديسمبر 2023
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رياضة

رونالدو خارج قائمة النصر لمواجهة استقلال دوشنبه في دوري أبطال آسيا

كريستيانو رونالدو،
كريستيانو رونالدو، فيتو

كشفت تقارير صحفية، أن البرتغالي لويس كاسترو، مدرب فريق النصر السعودي اتخذ قرارًا باستبعاد قائد الفريق كريستيانو رونالدو من القائمة المغادرة، اليوم الإثنين، إلى طاجيكستان.

ويستعد النصر السعودي لمواجهة استقلال دوشنبه الطاجيكي، غدًا في ختام مباريات الجولة الأخيرة من دور المجموعات لمباريات دوري أبطال آسيا.

رونالدو خارج قائمة النصر السعودي 

ووفقًا لما ذكرته صحيفة "الرياضية" السعودية، فإن قرار استبعاد رونالدو جاء لمنحه مزيدًا من الراحة.

وخاض رونالدو المباراة الماضية ضد الهلال في الدوري السعودي وهو يضع لاصقة طبية على رقبته، وبدا متأثرًا بإصابته.

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كما أوضحت الصحفية، أن سلطان الغنام، سوف ينضم لقائمة اللاعبين الغائبين عن مباراة استقلال دوشنبه، كونه أكثر اللاعبين إرهاقًا خلال الفترة الماضية.

ومن المقرر أن يغيب مارسيلو بروزوفيتش، لاعب وسط الفريق بداعي الإيقاف بسبب تراكم البطاقات، كذلك علي لاجامي، الذي حصل على البطاقة الحمراء في اللقاء الأخير، أمام بيرسبوليس الإيراني، فيما سيغيب أليكس تيليس، بعد تعرضه للإصابة في العضلة الخلفية أمام الهلال بالجولة الماضية.

وضمن النصر تأهله للدور ثمن النهائي لأبطال آسيا، وذلك بعد تصدره للمجموعة الخامسة، بـ 13 نقطة، بفارق 5 نقاط عن بيرسبوليس الإيراني.

رونالدو يمنع إقالة كاسترو 

سادت حالة من الانقسام بين إدارة النصر السعوي حول إقالة البرتغالي لويس كاسترو المدير الفني للفريق، بعد الخسارة أمام الهلال بثلاثية نظيفة في الجولة 15 من عمر دوري روشن السعودي لموسم 2023-2024، أمام الهلال بثلاثية نظيفة.

وأشارت تقارير سعودية إلى أن هناك مانعا في إقالة كاسترو من تدريب الفريق، بسبب دعم  كريستيانو رونالدو له في الاستمرار في قيادة النصر.

يذكر أن كريستيانو رونالدو  لعب دورا كبيرا في تعيين لويس كاسترو مدربا للنصر السعودي.

وكانت أصوات عديدة طالبت في الساعات الأخيرة إقالة المدير الفني لويس كاسترو من قيادة النصر في الفترة المقبلة والبحث عن تعيين مدير فني أجنبي جديد يقود المهمة فيما تبقى من عمر الموسم الجاري.

 

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