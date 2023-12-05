الدوري المصري، سيراميكا كليوباترا يتقدم على إنبي بهدف ريان في الشوط الأول

الدوري المصري، تقدم فريق سيراميكا كليوباترا على نظيره إنبي، بهدف نظيف، في الشوط الأول من المباراة التي تجمعهما على استاد المقاولون العرب، ضمن مباريات الجولة الثامنة من الدوري المصري الممتاز.

انحصر اللعب في منتصف الملعب دون خطورة على كلا المرميين مع الدقائق الأولى، حتى الدقيقة 25 التي شهدت تسديدة قوية من محمد حمدي لاعب إنبي من يسار منطقة الجزاء مرت أعلى العارضة.

وفي الدقيقة 35، أطلق أحمد ياسر ريان تسديدة قوية من خارج منطقة الجزاء اتطمت بمدافعي إنبي ثم أبعدها البلعوطي إلى ركلة ركنية.

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وفي الدقيقة 41، أحرز أحمد ياسر ريان هدف التقدم لفريق سيراميكا كليوباترا مستغلا عرضية أرضية من صديق أوجولا من يمين منطقة الجزاء قابلها ريان بتسديدة من يمين منطقة الــ 6 ياردات سكنت أسفل يسار المرمى.

تشكيل سيراميكا كليوباترا أمام إنبي

وجاء تشكيل فريق سيراميكا كليوباترا أمام إنبي كالتالي:

حراسة المرمى: محمد بسام.

خط الدفاع: محمد شكري - أحمد رمضان بيكهام - رجب نبيل - أحمد هاني.

خط الوسط: محمد إبراهيم - محمد التوني - محمد عادل -صديق ايجولا- محمود زلاكة.

خط الهجوم: أحمد ياسر ريان.

فيما جلس على مقاعد البدلاء كل من: علي الجابري - چاستيس آرثر - خالد صبحي - احمد القرموطي - محمد عنتر - عبد الرحمن بودي - محمود نبيل - چون ايبوكا - رشيد أحمد.

تشكيل إنبي ضد سيراميكا كليوباترا

فيما جاء تشكيل إنبي كالتالي: عبد العزيز البلعوطى وأحمد كالوشا ومحمد حامد وأحمد صبيحة وأحمد العجوز وزياد كمال ومصطفى دويدار ومروان داوود ومحمد حمدي ورفيق كابو وأحمد أوفا.

ترتيب سيراميكا كليوباتر وإنبي في الدوري المصري

ويدخل سيراميكا مباراة اليوم محتلا المركز العاشر برصيد 10 نقاط جمعهما من 7 مباريات، فاز فى 3 مباريات وخسر مثلهما وتعادل في مباراة وأحرز 10 أهداف واستقبلت شباكه 6 أهداف، أما إنبي فيحتل المركز الثاني عشر برصيد 10 نقاط من 7 مباريات، فاز في 3 مباريات وخسر مثلها وتعادل في مباراة واحدة وسجل 7 أهداف واستقبلت شباكه 6 أهداف.

نتائج الجولة السابعة لبطولة الدوري المصري الممتاز



بيراميدز 2-1 الإسماعيلي

الأهلي 0-0 سموحة

فيوتشر 0-2 الزمالك

الاتحاد 0-0 زد

طلائع الجيش 1-1 الجونة

فاركو 1-1 المقاولون

الداخلية 0-0 بلدية المحلة

إنبي 1-2 المصري

البنك الأهلي 0-1 سيراميكا كليوباترا