تشكيل الإسماعيلي لمواجهة البنك الأهلي في الدوري الممتاز

أعلن إيهاب جلال المدير الفني لفريق الإسماعيلي، عن تشكيل الدراويش لمواجهة البنك الأهلي، مساء اليوم الثلاثاء، على استاد الإسماعيلية، ضمن لقاءات الجولة 8 من الدوري الممتاز.

تشكيل الإسماعيلي أمام البنك الأهلي

تشكيل فريق البنك الأهلي لمواجهة الإسماعيلي

وضم التشكيل علي النحو التالي:

حراسة المرمي..محمد أبوجبل.

خط الدفاع..أيمن أشرف، أمير مدحت، إسحاق يعقوب، محمد بسيوني.

خط الوسط..سيرجى آكا، سعيدو سيمبوري، أحمد مدبولى، كريم بامبو، عماد فتحى.

خط الهجوم..أسامة فيصل.

ترتيب الإسماعيلي والبنك الأهلي

ويدخل الإسماعيلي مباراة اليوم أمام البنك الأهلي محتلا المركز السادس عشر بجدول ترتيب الدوري المصري الممتاز برصيد 4 نقاط حققها الفريق من الفوز في مباراة والتعادل في مباراة فيما تلقى الهزيمة خلال 5 مباريات، وسجل مهاجمو الإسماعيلي 7 أهداف فيما استقبلت شباكه 11 هدفا.

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وعلى الجانب الآخر يحتل البنك الأهلي بقيادة طارق مصطفى المركز السابع عشر برصيد 3 نقاط.



