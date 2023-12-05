الشباب والرياضة تطلق مرحلة البراعم من مشروع موهوبي كرة السلة 

أعلنت وزارة الشباب والرياضة، انطلاق وتشغيل مرحلة البراعم من مشروع موهوبي كرة السلة

وجاء ذلك في ضوء توجيهات الدكتور أشرف صبحي وزير الشباب والرياضة ببدء وتنفيذ اختبارات الانتقاء للمشروع، واختيار (12) مركزا لتمثيل المشروع القومي، طبقًا للرؤية الفنية والخريطة البينية علي مستوي محافظات الجمهورية.

وأكد أشرف صبحي وزير الشباب والرياضة الدكتور على الدعم الكبير وغير المسبوق من القيادة السياسية للأبطال الموهوبين فى مختلف الألعاب

وأشار إلى أن عمليات الانتقاء للاعبين سوف تخضع للاختبارات العلمية، مع توقعات بتحقيق المشروع لنجاحات كبيرة فى وقت ليس بكبير، وإعداد اللاعبين المتميزين للمنافسات والبطولات لحصد بطولات الجمهورية والصعود إلي التأهل إلي المنتخبات القومية لتمثيل مصر بالمحافل الدولية وكذلك تسويق اللاعبين المتميزين.

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وخلال اجتماع تنسيقي من مسئولي الوزارة، بحضور مجدي أبو فريخة رئيس اتحاد السلة، تم الاستقرار علي مناقشة الأمور الفنية الخاصة بالمراحل العمرية للمراكز واتخاذ القرار بشأن مرحلة الناشئين لمواليد 2007/2008/2009 ومرحلة البراعم لمواليد 2011/ 2012، وكذلك وضع آليات موسم 2023/ 2024.

ومن المنتظر أن تكون مدة مشروع موهوبي كرة السلة (مرحلة البراعم) خمس سنوات تدريبية مُقسمة إلي مرحلة الناشئين لمدة موسمين تدريب تنتهي 2024(دوري البراعم)، مرحلة الواعدين لمدة موسمين (مرحلة 14 سنة)، ومرحلة تحت 16 سنة (مرحلة التسويق) وبيع اللاعبين موسم رياضي.

ويتكون قوام مراكز التدريب المُوزعة علي محافظات (البحر الأحمر، أسيوط، الغربية، الشرقية، القليوبية، الإسكندرية، القاهرة، كفر الشيخ، البحيرة، بورسعيد، وشمال سيناء)، مراكز البنين (120) لاعبا ب(7) محافظات، ومراكز البنات (60) لاعبة ب(4) محافظات، بإجمالي (180) لاعب ولاعبة في (11) محافظة.



وزير الرياضة يستعرض الملف المصري مع الاتحاد الأفريقي

من ناحية أخرى، أكد الدكتور أشرف صبحي وزير الشباب والرياضة أن البنية الرياضية المصرية جاهزة لاستضافة مختلف البطولات والمنافسات الرياضية القارية والعالمية بفصل دعم القيادة السياسية المصرية السيد الرئيس عبد الفتاح السيسي رئيس الجمهورية وفى مقدمتها مدينة مصر الدولية للالعاب الأولمبية.

وأشار الوزير إلى استمرار التنسيق والتواصل مع الاتحاد الأفريقي AU للحصول على الموافقة النهائية من الاتحاد لاستضافة مصر لمنافسات دورة الألعاب الأفريقية 2027 بالتنسيق مع كل من اتحادية الكونفدراليات الرياضية الأفريقية "الأوكسا"، واتحاد اللجان الأولمبية الوطنية الأفريقية "أنوكا".