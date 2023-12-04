بمشاركة الكرتي، بيراميدز يخوض أول تدريباته في بريتوريا

خاض فريق نادي بيراميدز أول تدريباته اليوم في مدينة بريتوريا بجنوب أفريقيا استعدادا لخوض مباراة ماميلودي صن داونز في إطار لقاءات دوري أبطال أفريقيا.

ويحل بيراميدز ضيفا على صن داونز في الثالثة من مساء الأحد المقبل على استاد لوفتس فيرسفيلد بمدينة بريتوريا في ثالث جولات دور المجموعات من دوري الأبطال.

وجاء المران على أحد الملاعب بجامعة توكس بمدينة بريتوريا، واستمر لأكثر من ساعة ونصف واشتمل على عدد من الوحدات البدنية والخططية، فيما اكتفت المجموعة التي خاضت مباراة نواذيبو في موريتانيا بتدريبات خاصة واستشفاء.

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ووصلت بعثة بيراميدز إلى بريتوريا بالأمس قادمة مباشرة من نواكشوط، استعدادا لخوض مباراة صن داونز، والتحق بالبعثة في جنوب أفريقيا لاعب الوسط المغربي وليد الكرتي والذي قدم من القاهرة بعد تعافيه من الإصابة التي أبعدته عن المباريات الأخيرة وأصبح اللاعب جاهزا تماما للتواجد في مواجهة صن داونز.

واكتفى المدير الفني جايمي باتشيكو بعد الوصول بالأمس بجولة للمشي في أحد فنادق بريتوريا في ظل الإجهاد بسبب رحلة السفر.

ويواصل بيراميدز تحضيراته في جنوب أفريقيا خلال الأيام المقبلة، على أن يلتحق القائد عبد الله السعيد بالبعثة خلال ساعات لتكتمل صفوف الفريق قبل مواجهة الفريق الجنوب أفريقي.

وتنطلق اليوم الاثنين مباريات الجولة الثامنة بمواجهة سموحة ضد فاركو وجاءت مواعيد الجولة كالتالي

مواعيد الجولة الثامنة لبطولة الدوري المصري

الاثنين 4 ديسمبر

سموحة ضد فاركو.. 7:00 مساء باستاد الاسكندرية

الثلاثاء 5 ديسمبر

بلدية المحلة ضد طلائع الجيش.. 4:00 مساء باستاد المحلة

الإسماعيلي ضد البنك الأهلي.. 7:00 مساء باستاد الاسماعيلية

سيراميكا ضد إنبي … 7:00 مساء باستاد المقاولون

الأربعاء 6 ديسمبر

المقاولون ضد الداخلية .. 7:00 مساء باستاد المقاولون

الخميس 7 ديسمبر

الزمالك ضد الاتحاد السكندري.. 7:00 مساء باستاد السلام

الجونة ضد بيراميدز .. مؤجلة

زد ضد الأهلي.. مؤجلة

المصري ضد فيوتشر.. مؤجلة

ترتيب الدوري المصري الممتاز قبل الجولة الثامنة



1- بيراميدز 16 نقطة

2- الأهلي 14 نقطة

3- زد اف سي 13 نقطة

4- مودرن فيوتشر 12 نقطة

5- الاتحاد السكندري 12 نقطة

6- المصري 12 نقطة

7- الزمالك 11 نقطة

8- طلائع الجيش 11 نقطة

9- سيراميكا كليوباترا 10 نقاط

10- الجونة 10 نقاط

11- إنبي 10 نقاط

12- بلدية المحلة 9 نقاط

13- سموحة 9 نقاط

14- فاركو 5 نقاط

15- الداخلية 5 نقاط

16- الإسماعيلي 4 نقاط

17- البنك الأهلي 3 نقاط

18- المقاولون العرب 3 نقاط



ترتيب هدافي الدوري المصري

واصل الأنجولي كريستوفاو مابولولو، مهاجم الاتحاد السكندري، والمغربي أحمد بلحاج، مهاجم الجونة، تصدر ترتيب هدافي الدوري المصري برصيد 6 أهداف لكل منهما، وذلك قبل الجولة الثامنة من الدوري.

ترتيب هدافي الدوري المصري قبل الجولة الثامنة



1- جوب مابولولو لاعب الاتحاد السكندري: 6 أهداف.



1- أحمد بلحاج لاعب الجونة: 6 أهداف.



2- مصطفى عبد الرؤوف زيكو لاعب زد إف سي: 5 أهداف.



2- حسام أشرف لاعب بلدية المحلة: 5 أهداف.



2- أحمد قندوسي لاعب سيراميكا كليوباترا: 5 أهداف.



3- بيرسي تاو لاعب الأهلي: 4 أهداف.



3- أحمد سيد زيزو لاعب الزمالك: 4 أهداف.



4- فادي فريد لاعب سموحة: 3 أهداف.



4- جوزيف أوشايا لاعب المقاولون العرب: 3 أهداف.

4- ميدو جابر لاعب المصري: 3 أهداف.

4- ياو أنور لاعب الاسماعيلي: 3 أهداف.



4- فيستون كالالا مايلي لاعب بيراميدز: 3 أهداف.



4- أسامة فيصل لاعب البنك الأهلي: 3 أهداف.

نتائج الجولة السابعة لبطولة الدوري المصري الممتاز



بيراميدز 2-1 الإسماعيلي

الأهلي 0-0 سموحة

فيوتشر 0-2 الزمالك

الاتحاد 0-0 زد

طلائع الجيش 1-1 الجونة

فاركو 1-1 المقاولون

الداخلية 0-0 بلدية المحلة

إنبي 1-2 المصري

البنك الأهلي 0-1 سيراميكا كليوباترا