عشرات المستوطنين يقتحمون المسجد الأقصى تحت حماية شرطة الاحتلال

اقتحم عشرات المستوطنين الإسرائيليين اليوم الإثنين، ساحات المسجد الأقصى تحت حماية شرطة الاحتلال الإسرائيلي.

اقتحام المسجد الأقصى

وفي السياق ذاته ذكرت دائرة الأوقاف الإسلامية، في بيان صادر عنها اليوم أن المستوطنين اقتحموا الأقصى من باب المغاربة، وتجولوا في باحته، وأدوا طقوسا تلمودية في محيط مصلى باب الرحمة، حسبما أفادت وكالة الانباء الفلسطينية.

وفي وقت سابق شددت شرطة الاحتلال إجراءاتها العسكرية في محيط المسجد الأقصى، ومنعت الشبان من دخوله لليوم الثالث والأربعين على التوالي.

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منعت قوات الاحتلال الإسرائيلي يوم الجمعة المصلين من الدخول إلى المسجد الأقصى، وأطلقت قنابل صوتية لتفرقة الحشود.

وانتشرت قوات الاحتلال منتشرة بمداخل المسجد الأقصى، وتم نشر 5 آلاف شرطي في البلدة القديمة بالقدس.

اقتحام باحات المسجد الأقصى

والثلاثاء الماضي، اقتحم عشرات المستوطنين باحات المسجد الأقصى، بحماية من شرطة الاحتلال بالتزامن مع إعاقة دخول المصلين.

كما شددت شرطة الاحتلال إجراءاتها العسكرية في محيط البلدة القديمة من القدس وعند أبواب المسجد الأقصى، كما منعت الطلاب من الوصول إلى مدارسهم داخله.

وفي السياق ذاته حذرت وكالة غوث وتشغيل اللاجئين الفلسطينيين (أونروا)، من أن "العديد من الأشخاص سيموتون" من جراء الحصار الإسرائيلي المحكم لغزة، مشيرة إلى أن الخدمات الأساسية في القطاع "تنهار".

وقال المفوض العام للوكالة التابعة للأمم المتحدة فيليب لازاريني: "بينما نتحدث، يموت الناس في غزة. لا يموتون من القنابل والقصف فحسب، بل سيموت العديد من الأشخاص قريبا أيضا من جراء تداعيات الحصار المفروض على قطاع غزة".

وأضاف، أن "الخدمات الأساسية تنهار والأدوية تنفد والمواد الغذائية والمياه تنفذ. بدأت شوارع غزة تفيض بمياه الصرف الصحي".

كما أعلن لازاريني مقتل 57 من موظفي الوكالة في غزة منذ بدء القصف الإسرائيلي للقطاع.

احتمالية انتشار الأمراض في غزة

في سياق متصل، قال كريستيان ليندماير المتحدث الرسمي باسم منظمة الصحة العالمية، إنه يجب أن يتم العمل على إمداد قطاع غزة بمياه صالحة للشرب، موضحًا: "حتى الآن، هذا الأمر غير موجود، فالناس يشربون الماء من البحر ولا يتم تحليتها".

وأضاف خلال حديثه بقناة "القاهرة الإخبارية": "الوضع الحالي يؤدي إلى زيادة احتمالية انتشار الأمراض، ويجب إحضار الدواء والأدوات الطبية اللازمة ومساعدة الطواقم الطبية والمؤسسات الطبية والموظفين ليقوموا بأعمالهم لتجنب انتشار الأوبئة".