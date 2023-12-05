مصر ترحب بقرار مجلس الأمن بشأن رفع حظر الأسلحة المفروض على الصومال
رحبت مصر في بيان صادر عن وزارة الخارجية اليوم، بصدور قرار مجلس الأمن رقم ٢٧١٤ الصادر في الأول من ديسمبر ٢٠٢٣ بشأن رفع حظر الأسلحة المفروض على الصومال منذ عام ١٩٩٢، وهو ما يمهد لتمكين الحكومة الصومالية من مواصلة جهودها في مكافحة الإرهاب وتحقيق الاستقرار.
وأعادت مصر التأكيد على التزامها الثابت بدعم جهود الحكومة الفيدرالية الصومالية في استعاده الأمن والاستقرار وتعزيز سبل التنمية في دولة الصومال الشقيقة، وبما ينعكس ايجابيًا على أمن واستقرار منطقة القرن الأفريقي.
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