سامح شكري يسلم رئاسة الدورة الـ28 من مؤتمر المناخ إلى الإمارات

سلم وزير الخارجية سامح شكري، رئاسة الدورة الـ 28 لمؤتمر الأطراف "كوب 28" إلى دولة الإمارات العربية المتحدة.

ودعا وزير الخارجية، إلى إشراك الدول النامية بجهود مكافحة تغير المناخ، مشيرا إلى أهمية تحسين الأفعال الخاصة بالتغير المناخي.

وأضاف شكرى خلال انطلاق مؤتمر كوب 28 المنعقد في الإمارات، أن الحوار المناخي أمر في غاية الأهمية من أجل كوكبنا.

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