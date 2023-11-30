الخميس 30 نوفمبر 2023
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الجريدة الرسمية والوقائع المصرية

أهم القرارات الحكومية اليوم في العدد 268 بجريدة الوقائع المصرية

وزير الإسكان والمرافق
وزير الإسكان والمرافق عاصم الجزار، فيتو

نشرت جريدة الوقائع المصرية في عددها رقم 268، الصادر في 30 نوفمبر 2023، أهم القرارات الحكومية اليوم، أبرزها قرارات وزارة الإسكان والمرافق، ووزارة الثقافة.

وجاءت أبرز القرارات كالتالي: 
-قرار وزارة الإسكان والمرافق والمجتمعات العمرانية رقم ٤٨٩ لسنة ٢٠٢٣، باعتماد تعديل تخطيط وتقسيم قطعتي الأرض رقمي (٣٠ب، ٣٤ج)، بمساحة 36.45 فدان بمنطقة المستثمرين الشمالية بمدينة القاهرة الجديدة، والمخصصة للشركة الخليجية للإنشاء والتعمير، لإقامة مجتمع سكنى متكامل التخطيط والتقسيم والصادر بشأنها القرار الوزاري رقم ١٨٦ لسنة ٢٠٠٨. 


-وقرار وزارة الإسكان والمرافق والمجتمعات العمرانية رقم ٥٢٣ لسنة ٢٠٢٣، باعتماد تخطيط وتقسيم قطعة الأرض بمساحة ٨٠٤٠٥ متر مربع، والكائنة بحرى الطريق الساحلى، بمنطقة العميد مركز الحمام بالساحل الشمالى الغربى المخصصة لشركة المكتب العربى للتصميمات والاستشارات الهندسية لإقامة مشروع (منشآت عقارية ٥٠ ٪ ومنشآت سياحية فندقية ٥٠٪)

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-وقرار وزارة الثقافة رقم ٥٨٥ لسنة ٢٠٢٣، بإلغاء قرار وزير الثقافة رقم ٥٢٦ لسنة 2023، ومد العمل بالمهلة المنصوص عليها فى المادة الأولى مـن قـرار وزير الثقافة رئيس المجلس الأعلـى للثقافـة رقـم ٢٠٥ لـسنة ٢٠٢٣ لمـدة عـام اعتبارًا من 20/10/2023. 

 

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