أهم القرارات الحكومية اليوم في العدد 268 بجريدة الوقائع المصرية

نشرت جريدة الوقائع المصرية في عددها رقم 268، الصادر في 30 نوفمبر 2023، أهم القرارات الحكومية اليوم، أبرزها قرارات وزارة الإسكان والمرافق، ووزارة الثقافة.

وجاءت أبرز القرارات كالتالي:

-قرار وزارة الإسكان والمرافق والمجتمعات العمرانية رقم ٤٨٩ لسنة ٢٠٢٣، باعتماد تعديل تخطيط وتقسيم قطعتي الأرض رقمي (٣٠ب، ٣٤ج)، بمساحة 36.45 فدان بمنطقة المستثمرين الشمالية بمدينة القاهرة الجديدة، والمخصصة للشركة الخليجية للإنشاء والتعمير، لإقامة مجتمع سكنى متكامل التخطيط والتقسيم والصادر بشأنها القرار الوزاري رقم ١٨٦ لسنة ٢٠٠٨.



-وقرار وزارة الإسكان والمرافق والمجتمعات العمرانية رقم ٥٢٣ لسنة ٢٠٢٣، باعتماد تخطيط وتقسيم قطعة الأرض بمساحة ٨٠٤٠٥ متر مربع، والكائنة بحرى الطريق الساحلى، بمنطقة العميد مركز الحمام بالساحل الشمالى الغربى المخصصة لشركة المكتب العربى للتصميمات والاستشارات الهندسية لإقامة مشروع (منشآت عقارية ٥٠ ٪ ومنشآت سياحية فندقية ٥٠٪)

Advertisements

-وقرار وزارة الثقافة رقم ٥٨٥ لسنة ٢٠٢٣، بإلغاء قرار وزير الثقافة رقم ٥٢٦ لسنة 2023، ومد العمل بالمهلة المنصوص عليها فى المادة الأولى مـن قـرار وزير الثقافة رئيس المجلس الأعلـى للثقافـة رقـم ٢٠٥ لـسنة ٢٠٢٣ لمـدة عـام اعتبارًا من 20/10/2023.



نقدم لكم من خلال موقع (فيتو) ، تغطية ورصدا مستمرا على مدار الـ 24 ساعة لـ أسعار الذهب، أسعار اللحوم ، أسعار الدولار ، أسعار اليورو ، أسعار العملات ، أخبار الرياضة ، أخبار مصر، أخبار اقتصاد ، أخبار المحافظات ، أخبار السياسة، أخبار الحوادث ، ويقوم فريقنا بمتابعة حصرية لجميع الدوريات العالمية مثل الدوري الإنجليزي ، الدوري الإيطالي ، الدوري المصري، دوري أبطال أوروبا ، دوري أبطال أفريقيا ، دوري أبطال آسيا ، والأحداث الهامة و السياسة الخارجية والداخلية بالإضافة للنقل الحصري لـ أخبار الفن والعديد من الأنشطة الثقافية والأدبية.