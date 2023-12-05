تجديد ترخيص الشركات الخاصة لمزاولة نشاط توزيع وبيع الطاقة الكهربائية

نشرت جريدة الوقائع المصرية في عددها رقم 270 تابع (ب)، الصادر في 3 ديسمبر 2023، قرارات جهاز تنظيم مرفق الكهرباء وحماية المستهلك، في الاجتماع الثالث للعام المالى 2023/2024، للجنة إصدار شهادات تجديد سريان التصاريح والتراخيص.

ونشر جهاز تنظيم مرفق الكهرباء وحماية المستهلك مذكرة بشأن تجديد سريان تراخيص مزاولة نشاطى إنتاج توزيع طاقة كهربائية لبعض الشركات الخاصة.

وقررت اللجنة الموافقة على إصدار شهادات تجديد سريان تراخيص مزاولة نشاط توزيع وبيع طاقة كهربائية لمدة عام يبدأ من تاريخ نهاية تجديد السريان السابق للشركات، على أن يتم الالتزام بالقواعد التنظيمية الصادرة من الجهاز في هذا الشأن وأسعار بيع الكهرباء الصادرة بقرار وزير الكهرباء والطاقة المتجددة، مع قيام الإدارة التنفيذية للجهاز بتطبيق الغرامات الواردة باللائحة التنفيذية لقانون الكهرباء رقم (٨٧) لسنة ٢٠١٥ بشأن تجاوز المدة الزمنية لتجديد التراخيص.

ومن هذه الشركات (1 -الشركة المصرية للمنتجعات السياحية - رخصة رقم (۳۳/

توزيع)- السنة الثانية.

2 - شركة انترو لتوزيع وإدارة الطاقة - رخصة رقم (۷۳ /توزيع) –

السنة الرابعة.

3 - شركة كابيتال إليكتريك لتوزيع الكهرباء – رخصة رقم (۷۰/ توزيع) – السنة الخامسة.

4 - شركة التوكل لتوزيع الكهرباء- رخصة رقم (۸۱ /توزيع) –

السنة الثانية.

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5 - شركة المجموعة الاستشارية للمنتجعات السياحية والاستثمار- رخصة رقم (۷۹/توزیع)- السنة الثانية