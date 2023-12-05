الثلاثاء 05 ديسمبر 2023
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محافظات

محافظ أسيوط يشدد على سرعة حل مشكلات الكهرباء

لقاء محافظ أسيوط،
لقاء محافظ أسيوط، فيتو

أكد اللواء عصام سعد محافظ أسيوط تقديمه لكافة سبل الدعم وتذليل العقبات أمام منظومة الكهرباء بكافة قطاعاتها بما يحقق التطور المنشود وتحقيق خطط التنمية المستدامة ورؤية مصر 2030 لافتًا إلى أهمية التعاون والتنسيق بين المحافظة وشركة الوجة القبلي لانتاج الكهرباء في إطار تحسين وتطوير البنية التحتية وتأمين الطاقة الكهربائية وتوفير احتياجات المشروعات الإستثمارية والمناطق الصناعية وتدعيم المحافظة بجميع المراكز والمدن والأحياء بما يعود بالنفع والفائدة على المواطنين... جاء ذلك خلال لقاءه بديوان عام المحافظة مع المهندس محمد مختار فهمي رئيس مجلس إدارة شركة الوجه القبلي لانتاج الكهرباء والمهندس محمد فتحي رئيس قطاع محطة كهرباء غرب أسيوط وذلك لبحث ومناقشة سبل الارتقاء بمنظومة الكهرباء بنطاق المحافظة. 

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دعم مشروعات الكهرباء 

 

وقد تناول اللقاء ما تم تنفيذه من الخطة الموضوعة مسبقًا خلال الفترة الماضية وما سيتم تنفيذه خلال الفترة القادمة فضلًا عن مناقشة دعم مشروعات الكهرباء بالمحافظة بالمغذيات وخطة إصلاح الأعطال والصيانة المستمرة لكافة المشروعات. 

 

الاهتمام مراكز خدمة العملاء 

 

وأشار محافظ أسيوط إلى ضرورة الاهتمام بمراكز خدمة العملاء وسرعة حل شكاوي المشتركين وتقديم خدمة متميزة لجمهور المشتركين بالتنسيق والتعاون بين كافة الجهات المختصة وتنفيذ الأعمال على أعلى درجة من الكفاءة لافتًا إلى اهتمام الدولة بقيادة الرئيس عبدالفتاح السيسي رئيس الجمهورية بتوفير احتياجاتها من الطاقة سواء من خلال تلبية احتياجات المواطنين أو احتياجات المشروعات الاستثمارية والمناطق الصناعية لدعم الاستثمار وعجلة الانتاج. 

 

تنفيذ 146 مشروع كهرباء بأسيوط 

 

وأوضح المحافظ إن محافظة أسيوط قد شهدت نهضة كبيرة وتطورًا في انشاء محطات إنتاج الكهرباء وربطها بالشبكة الموحدة فضلًا عن أعمال الصيانة وتغيير محولات الكهرباء بالإضافة إلى تنفيذ 146 مشروع في قطاع الكهرباء بالمحافظة بقرى المبادرة الرئاسية "حياة كريمة" والمشروع القومي لتطوير الريف المصري بتكلفة تصل إلى 4 مليار و936 مليون جنيه وذلك من اجمالي عدد المشروعات التي يجري تنفيذها في كافة القطاعات ضمن المبادرة الرئاسية حياة كريمة بلغت 2000 مشروع حتى الآن بتكلفة إجمالية تجاوزت 44 مليار جنيه. 

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