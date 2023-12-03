خط سيارات سرفيس جديد لربط مدينة قنا بغربها

أعلنت الوحدة المحلية، بمحافظة قنا، اليوم الأحد، عن فتح خط سير لـ ٥ سيارات سرفيس لربط مدينة قنا الأم بمدينة غرب قنا.

واكدت الوحدة أن الطلبات تقدم للوحدة المحلية لمركز ومدينة قنا لمدة ١٥ يومًا إعتبارًا من ٢٠٢٣/١٢/٢ حتى ٢٠٢٣/١٢/١٦.

واشارت الوحدة أن الشروط جاءت كالاتي:

١-ألا يقل سن المتقدم عن ٢١ سنة وقت الإعلان.

٢- ألا يكون المتقدم من العاملين بالحكومة أو القطاع العام.

٣- أن يكون المتقدم من أبناء مركز ومدينة قنا.

٤- ألا يكون المتقدم حاصل على خط سير قبل ذلك.

٥- عدم التقدم بأكثر من طلب للحصول على خط سير.

Advertisements

وأشار البيان الي أن مواصفات السيارة تكون حمولة ١٤ راكب موديل السنة بنزين مجهزة غاز طبيعي.

وفي سياق منفصل شدد اللواء أشرف الداودى،محافظ قنا على ضرورة تفعيل المادة الخاصة بأعمال السلامة والصحة المهنية فى جميع مواقع العمل من أجل حماية المنشآت والعاملين بها والمتعاملين معها ومنع تعرضهم للمخاطر، وأن يتم تدريب مجموعة من العاملين فى كل جهة على اتخاذ الإجراءات التأمينية لضمان التأمين الذاتي لكل منشأة.

وأمر بتشكيل لجنة للمرور على جميع المنشآت الحكومية لدراسة المشاكل والمعوقات التى تمنع تطبيق إجراءات السلامة والصحة المهنية، والتأكد من توافر جمع إجراءات الوقاية والسلامة والصحة المهنية بمختلف الوحدات المحلية ومديريات الخدمات بالمحافظة.

وقد قرر اللواء اشرف الداودى محافظ قنا، في وقت سابق تم منح الجهات الغير مستوفية لإجراءات السلامة والصحة المهنية بالمحافظة مهلة 15 يوما لاستكمالها وتلافى السلبيات الموجودة بها وإخطار القوى العاملة واللجنة بما تم بخصوصها.

مشددا على إتخاذ الإجراءات القانونية وتحرير المحاضر ضد المقصرين فى استكمال إجراءات السلامة والصحة المهنية بمختلف الوحدات المحلية ومديريات الخدمات والمنشآت والمصالح الحكومية.



جاء خلال الاجتماع الموسع الذى عقده مع اللجنة الاستشارية للسلامة والصحة المهنية وتأمين بيئة العمل بقنا، وحضور الدكتور حازم عمر نائب المحافظ، وحسام حمودة السكرتير العام للمحافظ، وجميع رؤساء الوحدات المحلية للمراكز والمدن ومديري العموم بالمديريات والقطاعات الخدمية بالمحافظة.