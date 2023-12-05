اتفاقية تعاون لدعم استخدام صغار المزارعين لأنظمة الطاقة الشمسية

وقّعت كل من إي أسواق مصر التابعة لمجموعة إي فاينانس للاستثمارات المالية والرقمية، وإنجازات والبنك الأهلي المصري، اتفاقية تعاون لإتاحة حل متكامل لدعم استخدام صغار المزارعين أنظمة الطاقة الشمسية ونظم الري الذكي وذلك على منصة أجري مصر، التابعة لأي أسواق مصر.

أنظمة الطاقة الشمسية

ومن خلال هذه الاتفاقية يقوم البنك الأهلي المصري بتمويل شراء أنظمة الطاقة الشمسية باستخدام التمويل الرقمي وبفائدة قدرها 5 % متناقصة على 5 سنوات ضمن مبادرة البنك المركزي المصري.

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وفقًا لهذه الاتفاقية يتم توفير حل رقمي متكامل، يتضمن مجموعة كبيرة من معدات واستخدامات تكنولوجيا المرافق المستدامة وتطبيقات الطاقة النظيفة والشمسية والري الذكي، كما تشمل تلك المنتجات ألواح الطاقة الشمسية والمذبذبات والطلمبات ونظم الري الذكي التي توفرها " انجازات" من خلال منصة "اجري مصر" المنصة الزراعية الإلكترونية المتكاملة والتابعة لشركة "إي أسواق مصر". وللتغلب على التحدي المتمثل في ارتفاع تكلفة رأس المال المطلوبة للحصول على هذا النظام، أتاحت منصة "أجري مصر" استخدام أحدث تكنولوجيا التجارة الإلكترونية والتحول الرقمي وإمكانية التقدم بطلب الحصول على قرض عبر المنصة، لشراء أنظمة الطاقة الشمسية والري الذكي من قبل البنك الأهلي المصري، بفائدة قدرها ٥٪ متناقصه علي خمس سنوات، طبقا لشروط مبادرة البنك المركزي المصري ليحصل المزارع علي القرض خلال ١٤ يوم عمل.

يأتي هذا التعاون لدعم وتمكين القاعدة العريضة من المزارعين المصريين للحصول على كل هذه الخدمات من خلال منصة " اجري مصر" للتجارة الإلكترونية، تحت شعار "اطلب. قسط. وحنوصل". ذلك في إطار رؤية مصر2030 للتنمية المستدامة والاقتصاد الأخضر والشمول المالي، بالتعاون مع شركة "إنجازات" و"البنك الأهلي المصري".

كما يتيح هذه التعاون تقديم خدمات القيمة المضافة لجميع المزارعين والموزعين في جميع أنحاء الجمهورية، بجانب التوصيل والدعم اللوجستي لتمكين صغار المزارعين والمقاولين وموفري خدمات التركيبات من الحصول على أجود المنتجات في موقع التركيب مباشرة وبأفضل الأسعار للتقسيط والسداد عبر نظم التمويل الإلكتروني.

أكد يحيى أبو الفتوح نائب رئيس مجلس إدارة الأهلي المصري "ان البنك يولي اهتمام بالغا بالمشروعات الصغيرة والمتوسطة ويستهدف الوصول الى كافة شرائح السوق بما في ذلك المشروعات غير الرسمية سعيا لدمجها في القطاع الرسمي من خلال شركاء التنمية من مؤسسات التمويل متناهي الصغر، مشيدا بالتعاون مع شركة تكنولوجيا تشغيل الأسواق الإلكترونية وشركة إنجازات وهو ما يؤكد حرص البنك الأهلي المصري المستمر على إتاحة التمويل اللازم لما له من أثر في المساهمة في القضاء على البطالة من خلال توفير فرص العمل وكذا تحسين مستوى المعيشة للأفراد وانعكاس ذلك على زيادة الناتج القومي."

قال إبراهيم سرحان رئيس مجلس الإدارة والعضو المنتدب لمجموعة "إي فاينانس" المالكة لشركة "إي أسواق مصر"، إن منصة "أجري مصر" التابعة لشركة "إي أسواق مصر" يتعظم دورها يومًا بعد الأخر في دعم سياسات الدولة للشمول المالي ودعم الاقتصاد المصري. ونحن تواقيين من ما سيثمره هذا التعاون مع البنك الأهلي المصري وشركة إنجازات من حيث تمكين المزارع المصري من تحمل تكاليف الطاقة المتجددة وأنظمة مرافق المياه لمساعدته على تقليل تكلفة الطاقة بنسبة 30%، مع تخفيف عبء النفقات الرأسمالية المرتبطة بشراء هذا النظام. مما سيساهم في تقليل البصمة الكربونية للعمليات الزراعية، مما سيأهل المزارع المصري من اعتماد محصوله وفتح فرص للتصدير، فضلًا عن المساهمة في رفع مستوى جودة الإنتاج الزراعي وتطبيق النظم الاحترافية لمراقبة الجودة ورفع شعار زُرع في مصر، وكذا المساهمة في تطبيق أحدث المعايير الدولية المرتبطة بنظم الإنتاج والطاقة.

مكافحة تحديات المناخ

قال محمد الدمرداش العضو المنتدب والشريك المؤسس لإنجازات"، تعكس هذه الشراكة مع "إي أسواق مصر" والبنك الأهلي المصري الالتزام بتوفير طاقة نظيفة ومستدامة وحلول مالية مبتكرة لتحسين وتطوير حياة المزارع المصري بشكل مباشر والمساهمة بشكل فعال في تحقيق أهداف التنمية المستدامة وعلى رأسها القضاء على الفقر. ومن خلال هذا التعاون، لا نقوم فقط بتلبية الاحتياجات الفورية للمزارعين ولكن أيضًا بتمكينهم بالأدوات اللازمة لتعزيز إنتاجيتهم وسبل عيشهم، وزيادة قدراتهم على الصمود في مكافحة تحديات تغيرات المناخ حيث يتزامن ذلك التعاون مع الإعلان عن بدء جولة جديدة من العمل الدولي لمكافحة تغير المناخ في مؤتمر الأطراف COP28 من ٣٠ نوفمبر وحتى ١٢ ديسمبر في الإمارات.