إي فاينانس تكشف عن نتائجها المالية خلال أول تسعة أشهر من 2023

كشفت اليوم مجموعة إي فاينانس للاستثمارات المالية والرقمية عن نتائجها المالية والتشغيلية عن فترة أول تسعة أشهر من عام 2023 المنتهية في 30 سبتمبر 2023، حيث ارتفعت الإيرادات بمعدل سنوي 42.7% لتسجل 2.8 مليار جنيه تقريبًا، بفضل الأداء القوي للشركات التابعة.

نتائج إي فاينانس المالية

وارتفعت الأرباح التشغيلية قبل خصم الضرائب والفوائد والإهلاك والاستهلاك بنسبة سنوية 44.1% لتسجل 1.3مليار جنيه تقريبًا خلال أول تسعة أشهر من 2023، كما ارتفع صافي الربح بعد حقوق الأقلية بمعدل سنوي 68.1% ليسجل 1.1 مليار جنيه، مصحوبًا بنمو هامش صافي الربح بواقع 6.3 نقطة مئوية ليسجل 41.5% خلال نفس الفترة.

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وارتفعت الإيرادات بمعدل سنوي 42.7% إلى 2.8 مليار جنيه تقريبًا خلال أول تسعة أشهر من عام 2023، مدفوعة بنمو إيرادات الشركات التابعة.

أكد إبراهيم سرحان رئيس مجلس إدارة مجموعة إي فاينانس للاستثمارات المالية والرقمية أن المجموعة حققت نموًا للإيرادات بنسبة سنوية 42.8% لتسجل 2.8 مليار جنيه تقريبًا خلال أول تسعة أشهر. كما ساهم الأداء القوي لشركات «e-Cards» و«خالص» و«إي نابل» في دفع إيرادات المجموعة خلال العام.

تمكنت المجموعة أيضًا من تحقيق صافي ربح قياسي يتجاوز حاجز المليار جنيه للمرة الأولى خلال فترة تسعة أشهر، وهو نموّ سنوي بنسبة 68.5%، مصحوبًا بارتفاع هامش صافي الربح بواقع 6.3 نقطة مئوية إلى 41.6% خلال نفس الفترة.

أكد سرحان تطلعه إلى التوسع بحلول التذاكر الرقمية التي تقدمها المجموعة في المزيد من المزارات السياحية كما تتطلع المجموعة إلى تقديم حلول ابتكارية أخرى تساهم في تعظيم المردود الإيجابي لقطاع السياحة في مصر، موضحا أنه رغم التحديات المحيطة واحتمالية تأثيرها على أعداد السائحين في مصر، إلا أن المجموعة تثق في مواصلة دفع هذا القطاع الحيوي عجلة النمو الاقتصادي في البلاد على المدى الطويل.

أكد سرحان على الخطوة التي اتخذتها المجموعة مؤخرًا بالمشاركة في تطوير البرنامج الوطني لتنمية صناعة وتجميع السيارات في مصر، والذي يطرح فرصًا للمجموعة وعلى الصعيد الوطني وسيتضمن البرنامج إطلاق منصة إلكترونية تتضمن تسجيل المصانع وشركات السيارات وموردي قطع غيار السيارات من أجل الربط بينهم بشكل أكثر سلاسة وكفاءة في جميع مراحل عملية تصنيع السيارات، بدايةً من التصنيع، ومرورًا بمرحلة التجميع، وانتهاءً بعمليات البيع والتوزيع.



بطاقة ذوي الإعاقة

وأشار سرحان إلى برنامج "بطاقة ذوي الإعاقة" حيث تستهدف المرحلة الأولى من البرنامج ومدتها ثلاث سنوات خدمة 3 ملايين مواطن من أصحاب الهمم من إجمالي 9 ملايين مواطنًا من أصحاب الهمم في مصر، حيث ستقوم المجموعة بإصدار وإدارة البطاقات المخصصة لهم بما يتماشى مع استراتيجية النمو التي تتبناها، الهادفة إلى توظيف الفرص التي تساهم في تعظيم القيمة لجميع الأطراف ذات العلاقة.

