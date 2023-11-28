الثلاثاء 28 نوفمبر 2023
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اقتصاد

بروتوكول تعاون بين إي فاينانس وIBM لتعزيز الخدمات المصرفية الرقمية في مصر

توقيع بروتوكول التعاون،
توقيع بروتوكول التعاون، فيتو

 وقعت إي فاينانس للاستثمارات المالية والرقمية وشركة IBM مصر بروتوكول تعاون مع IBM بهدف دعم إستراتيجيات الشمول المالي والتحول الرقمي للدولة، وذلك بحضور كل من  أنا بولا آسيس، رئيس ومدير عام شركة IBM فى أوروبا والشرق الأوسط وإفريقيا، وسعد توما مدير عام شركة IBM بالشرق الأوسط وإفريقيا لدراسة إنشاء منصة مصرفية رقمية مدمجة بالذكاء الاصطناعي للبنوك والمؤسسات المالية بالتوافق مع تعليمات وسياسات البنك المركزي المصري.

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خدمات رقمية للبنوك 

 تهدف المنصة إلى توفير وإتاحة أنظمة وخدمات رقمية للبنوك والمؤسسات المالية لمساعدتهم على تحقيق أهدافهم في إدارة أعمالهم والوصول لعدد أكبر من العملاء وتقديم تجربة إستخدام متميزة للعملاء. وذلك بالإضافة الى خفض تكاليف التشغيل والمساهمة في تحقيق أهداف الاستدامة وتقليل التأثير البيئي من خلال إتاحة الخدمات إلكترونيًا.


ووفقًا لبروتوكول التعاون، من المقرر أن يوفر التحالف تكنولوجيا متقدمة للقطاع المصرفي واستعمال قدرات منصة IBM Watsonx للبيانات والذكاء الاصطناعي، بالإضافة إلى خدمات  IBM الاستشارية لتصميم وتطوير والخدمات والأنظمة المختلفة التي يمكن الوصول إليها عبر هذه المنصة. كما سيتولى التحالف أعمال تطوير البنية التحتية وإنشاء البرمجيات الأساسية وأنظمة سير أعمال مميكنة، بالإضافة إلى نطام الأمن السيبرانى لتأمين البيانات.

 وسيقوم التحالف بإدارة المنصة وإتاحتها للبنوك والمؤسسات المالية لتطوير الحلول الرقمية للعملاء وتسريع وتيرة الخدمات المصرفية الرقمية في مصر ولا سيما البنوك الرقمية.


وقال إبراهيم سرحان، رئيس مجلس إدارة مجموعة إي فاينانس للاستثمارات المالية والرقمية: "نهدف إلى تقديم أفضل التقنيات الرقمية لعملائنا بما في ذلك خدمات الحوسبة السحابية والذكاء الاصطناعي في مصر، وكجزء من هذه المبادرة نعمل في إي فاينانس على خطط طرح التقنيات الرقمية للبنوك إعتمادًا على قدرات مجموعة شركات إي فاينانس في استدامة تشغيل المنظومات القومية وخبراتها في الخدمات المالية والمصرفية ونرى أن المنصة المصرفية الرقمية ستحقق إستراتيجية البنك المركزي المصري للشمول المالي ورؤية مصر 2030.

 قالت مروة عباس، مدير عام شركة IBM مصر سعداء بهذا التعاون مع إي فاينانس لما ستسهم عنه تلك المبادرة من دراسة وابتكار أفضل تصميم لمنصة رقمية مصرفية تعتمد بشكل كبير على أفضل حلول IBM الرقمية المدمجة بقدرات الذكاء الاصطناعي مما يسهم في طرح رؤية مشتركة وبعض المفاهيم المرتبطة بالخدمات المالية الرقمية والمتوافقة مع تعليمات وسياسات البنك المركزي المصرى.

دور الذكاء الاصطناعي 

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