الثلاثاء 05 ديسمبر 2023
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صحة ومرأة

كيف يؤثر التوتر والقلق على مناعة الجسم ويسبب المرض؟ ونصائح للتعامل معه

كيف يؤثر التوتر على
كيف يؤثر التوتر على مناعة الجسم،فيتو

هل يسبب التوتر المرض، الكثير من الأشخاص يعانون من التوتر ويعتبر جزء من الحياة لديهم  ويمكن أن يستمر التوتر لبضع ساعات او يستغرق وقتا طويلا، يمكن أن يسبب التوتر الأكزيما وزيادة الوزن غير المرغوب فيه والغثيان، يمكن أن يؤدي التوتر إلى إضعاف جهاز المناعة

 يقول طبيب المناعة ليونارد كالابريس: "إن القضاء على عوامل التوتر المختلفة في حياتك أو تعديلها أمر حيوي لحماية وزيادة استجابتك المناعية بحسب موقع Cleveland clinic،ويكشف كيف يؤثر التوتر على المناعة وما يمكن فعله لتقليل التوتر.

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العلاقة بين التوتر وجهاز المناعة 

عندما تبدأ بالشعور بالتوتر، فإن ذلك يجعل جسمك ينتج مستويات أعلى من هرمون التوتر الكورتيزول، على فترات قصيرة، يمكن للكورتيزول أن يعزز مناعتك عن طريق الحد من الالتهاب.

 

ولكن مع مرور الوقت، عندما يصل جسمك إلى الإجهاد المزمن، يمكن أن يعتاد جسمك على وجود الكثير من الكورتيزول في الدم مما يزيد من نسبة الإلتهاب في الجسم .

 

بالإضافة إلى ذلك، يؤدي التوتر المزمن إلى انخفاض عدد الخلايا الليمفاوية في الجسم، وهي خلايا الدم البيضاء التي تساعد على مكافحة العدوى. 

علاقة التوتر بجهاز المناعة

كلما انخفض مستوى الخلايا الليمفاوية لديك، زاد خطر الإصابة بالفيروسات، بما في ذلك نزلات البرد وقروح البرد، هذا هو الوقت الذي يمكنك فيه البدء في تجربة "المرض الناجم عن التوتر". يبدأ جهازك المناعي في الشعور بالضعف، لذا لا يتمكن من مكافحة العدوى أو الأمراض أيضًا.

 

يمكن أن تسبب مستويات التوتر المرتفعة أيضًا الاكتئاب والقلق، مما قد يؤدي أيضًا إلى ارتفاع مستويات الالتهاب.

تشير مستويات الالتهاب المرتفعة والمستمرة إلى وجود جهاز مناعي مرهق ومتعب للغاية ولا يمكنه الحماية بشكل صحيح

 

الحالات الأخرى التي ترتبط بقوة بالتوتر

يمكن أن يصاحب الالتهاب المزمن مستويات عالية من التوتر لا يمكن السيطرة عليها، مما قد يساهم في تطور وتطور العديد من أمراض الجهاز المناعي مثل:

التهاب المفاصل

الفيبروميالجيا

مرض الذئبة

الصدفية

مرض التهاب الأمعاء (IBS).

علاقة التوتر بالأمراض

في ظل الضغط المستمر وطويل الأمد، يمكن أيضًا أن تصاب بمشاكل القلب والأوعية الدموية، بما في ذلك معدل ضربات القلب السريع وأمراض القلب، فضلًا عن قرحة المعدة

ستكون أيضًا أكثر عرضة للإصابة بمرض السكري من النوع الثاني وبعض أنواع السرطان والتدهور العقلي، ومن المؤكد أن التوتر يمكن أن يكون مرهقًا بدرجة كافية في حد ذاته..

 

كيف تتعامل مع التوتر وتمنع المرض

طرق الحد من التوتر لا تمنح عقلك فترة راحة فحسب، بل يمكنها أيضًا تخفيف الضغط الذي يسببه التوتر على جهازك المناعي.

فيما يلي بعض الأساليب المفيدة لتقليل التوتر وتعزيز جهاز المناعة لديك:

1-ضبط النظام الغذائي

2-ممارسة اليوجا

ممارسة اليوجا تقلل من مستويات هرمون التوتر وتهدئ جهازك العصبي لتقليل الالتهاب.

 يساعد التنفس العميق على تعزيز مقاومتك للعدوى

3- الحصول على قسط كاف من النوم

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4-قلة النوم يمكن أن تعرضك لخطر زيادة التوتر وإضعاف جهاز المناعة لديك، لذا، من المهم التأكد من الحصول على الكمية الموصى بها كل ليلة - حوالي سبع إلى تسع ساعات إذا كنت بالغًا،  كما أن اتباع روتين هادئ في الصباح وقبل النوم يساعدك على الحصول على إيقاع متوازن خلال اليوم، مما قد يساعد في تقليل أي ضغوطات.

 

5- التعامل مع الضغوط الخاصة بكل انسان

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