الإثنين 04 ديسمبر 2023
الجريدة الورقية
رئيس التحرير
عصام كامل
Advertisements
Advertisements
Advertisements

صحة ومرأة

علاج هيشان الشعر، بالوصفات الطبيعية ومن أول استخدام

تنعيم الشعر، فيتو
تنعيم الشعر، فيتو

علاج هيشان الشعر، بالوصفات الطبيعية، من الوسائل التي تبحث عنها الكثير من الفتيات، خاصة أن منتجات علاج هيشان الشعر الجيدة، أسعارها أصبحت لا تناسب ميزانية الكثير من الفتيات، كما أن الوصفات الطبيعية ليس لها أضرار على الشعر، وأكثر أمانا، حتى مع الاستخدام لفترات طويلة.

 

علاج هيشان الشعر بالوصفات الطبيعية

 

وأكدت خبيرة العناية بالبشرة والشعر سامنثا جريج، أنه يمكن علاج هيشان الشعر بالوصفات الطبيعية، وذلك باستخدام مجموعة من المكونات الطبيعية التي تساعد على ترطيب الشعر وتغذيته، ومن أهم هذه الوصفات، ما يلي:

Advertisements

 

الأفوكادو وزيت الزيتون

يحتوي الأفوكادو على نسبة عالية من الدهون الصحية، والتي تساعد على ترطيب الشعر وتنعيمه، كما يحتوي زيت الزيتون على مضادات الأكسدة التي تساعد على حماية الشعر من التلف.

 

طريقة التحضير

 

اهرسي ثمرة أفوكادو ناضجة حتى تصبح كالعجين.

أضيفي ملعقتين كبيرتين من زيت الزيتون.

طبقي الماسك على شعرك المبلل من الجذور إلى الأطراف.

اتركيه لمدة 30 دقيقة.

اغسلي شعرك جيدًا بالماء والشامبو.

 

الموز والعسل

يحتوي الموز على فيتامينات ومعادن عديدة، والتي تساعد على تغذية الشعر ومنع تساقطه. كما يحتوي العسل على خصائص ترطيبية تساعد على تنعيم الشعر.

 

طريقة التحضير

اهرسي موزة ناضجة حتى تصبح كالعجين.

أضيفي ملعقة كبيرة من العسل.

طبقي الماسك على شعرك المبلل من الجذور إلى الأطراف.

اتركيه لمدة 30 دقيقة.

اغسلي شعرك جيدًا بالماء والشامبو.

 

المايونيز

المايونيز يحتوي على البيض والزيت، وهي مواد تساعد على ترطيب الشعر وجعله أكثر نعومة.

 

طريقة التحضير

اخلطي ربع كوب من المايونيز.

طبقي الماسك على شعرك المبلل من الجذور إلى الأطراف.

اتركيه لمدة 30 دقيقة.

اغسلي شعرك جيدًا بالماء والشامبو.

 

خل التفاح

خل التفاح له خصائص قابضة تساعد على تقليل قشرة الرأس والتخلص من هيشان الشعر.

 

طريقة التحضير

اخلطي ملعقة كبيرة من خل التفاح مع كوب من الماء.

دلكي فروة رأسك بالخليط.

اتركيه لمدة 15 دقيقة.

اغسلي شعرك جيدًا بالماء والشامبو.

 

زيت جوز الهند

زيت جوز الهند له خصائص ترطيبية تساعد على تنعيم الشعر وجعله أكثر لمعانًا.

 

طريقة التحضير

سخني كمية مناسبة من زيت جوز الهند حتى يصبح دافئًا.

دلكي شعرك بالزيت من الجذور إلى الأطراف.

اتركيه لمدة ساعة.

اغسلي شعرك جيدًا بالماء والشامبو.

العناية بالشعر

نصائح للعناية بالشعر

 

بالإضافة إلى استخدام الوصفات الطبيعية، هناك بعض النصائح التي تساعد على علاج هيشان الشعر وتقليله، ومن أهم هذه النصائح، ما يلي:

 

اغسلي شعرك بالشامبو والبلسم المناسبين لنوع شعرك.

تجنبي غسل شعرك كثيرًا، مرة أو مرتين في الأسبوع يكفي.

استخدمي مكيفات الشعر التي تحتوي على مكونات مرطبة.

ابتعدي عن استخدام الحرارة على شعرك، مثل السيشوار والمكواة.

تناولي الأطعمة الصحية التي تحتوي على العناصر الغذائية التي يحتاجها شعرك، مثل البروتين والحديد والزنك.

 

تحذيرات

قبل استخدام أي وصفة طبيعية للشعر، قومي باختبارها على منطقة صغيرة من الجلد خلف الأذن للتأكد من عدم وجود رد فعل تحسسي.

لتغذيته وتقويته.. أفضل الفيتامينات الطبيعية للشعر (انفوجراف)

فوائد زبدة الشيا للشعر، ترطب الشعر وتقوية من الجذور وتعالج تقصفه

ونقدم لكم من خلال موقع (فيتو)، تغطية ورصدًا مستمرًّا على مدار الـ 24 ساعة لـ أسعار الذهب، أسعار اللحوم ، أسعار الدولار ، أسعار اليورو ، أسعار العملات ، أخبار الرياضة ، أخبار مصر، أخبار اقتصاد ، أخبار المحافظات ، أخبار السياسة، أخبار الحوادث ، ويقوم فريقنا بمتابعة حصرية لجميع الدوريات العالمية مثل الدوري الإنجليزي ، الدوري الإيطالي ، الدوري المصري، دوري أبطال أوروبا، دوري أبطال أفريقيا، دوري أبطال آسيا ، والأحداث الهامة و السياسة الخارجية والداخلية بالإضافة للنقل الحصري لـ أخبار الفن والعديد من الأنشطة الثقافية والأدبية. 

علاج هيشان الشعر طرق التخلص من هيشان الشعر اسباب هيشان الشعر ماسكات طبيعية لعلاج هيشان الشعر نصائح تمنع هيشان الشعر وصفات طبيعية للتخلض من هيشان الشعر

مواد متعلقة

فوائد ورق اللورا للشعر، يغذى الشعر ويحد من تساقطه

فوائد زيت اللوز الحلو، للشعر والبشرة

الأكثر قراءة

تزويد غزة بالإنترنت من فوق سطح عمارة في القاهرة، قصة مبادرة مصرية أصبحت حديث العالم

حصاد المسافة صفر، أبو عبيدة يكشف أرقام المقاومة في اصطياد الآليات وجنود الاحتلال

أمريكا تمنح إسرائيل الضوء الأخضر لاجتياح جنوب غزة وتطالب بمناطق آمنة

تعرف على أبرز اللاعبين المستبعدين من قائمة الأهلي بمونديال الأندية

بزيادة تصل لـ 35 جنيهًا، ارتفاع أسعار المنتجات الغذائية عرض مستمر، و8 شركات تعلن زيادة جديدة في أسعار منتجاتها في ديسمبر

أسعار سيارات JMC بيك أب النصف نقل

دعاء سعة الرزق، ما يقوله المسلم لفك الكرب

النيران التهمت الجثة، مصرع سائق بسبب حريق داخل سيارة نقل بطريق الكريمات

Advertisements

منوعات

المزيد

توقعات الأبراج حظك اليوم الثلاثاء 5-12-2023 أبراج القوس والميزان والعقرب

حظك اليوم وتوقعات الأبراج الثلاثاء 5-12-2023 أبراج السرطان والأسد والعذراء

حظك اليوم وتوقعات الأبراج الثلاثاء 5-12-2023 أبراج الحمل والثور والجوزاء

تزويد غزة بالإنترنت من فوق سطح عمارة في القاهرة، قصة مبادرة مصرية أصبحت حديث العالم

المزيد

خدمات

المزيد

استمرار ارتفاع أسعار السكر بالأسواق اليوم الإثنين

استمرار ارتفاع أسعار السكر بالأسواق اليوم الاثنين

أسعار الدولار مقابل الجنيه في مصر اليوم الاثنين 4 ديسمبر 2023

انخفاض أسعار الذهب في مصر اليوم الإثنين

المزيد

انفوجراف

طائرات جوسبيل.. تعتمد على الذكاء الاصطناعي ويستخدمها الاحتلال لاستهداف الفلسطينيين بالأماكن المزدحمة (إنفوجراف)

المزيد

دين ودنيا

المزيد

دعاء سعة الرزق، ما يقوله المسلم لفك الكرب

تفسير حلم التفاح الأخضر في المنام وعلاقته بسماع أخبار مفرحة

أذكار المساء مكتوبة كاملة من القرآن والسنة

المزيد
الجريدة الرسمية