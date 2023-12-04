علاج هيشان الشعر، بالوصفات الطبيعية ومن أول استخدام

علاج هيشان الشعر، بالوصفات الطبيعية، من الوسائل التي تبحث عنها الكثير من الفتيات، خاصة أن منتجات علاج هيشان الشعر الجيدة، أسعارها أصبحت لا تناسب ميزانية الكثير من الفتيات، كما أن الوصفات الطبيعية ليس لها أضرار على الشعر، وأكثر أمانا، حتى مع الاستخدام لفترات طويلة.

علاج هيشان الشعر بالوصفات الطبيعية

وأكدت خبيرة العناية بالبشرة والشعر سامنثا جريج، أنه يمكن علاج هيشان الشعر بالوصفات الطبيعية، وذلك باستخدام مجموعة من المكونات الطبيعية التي تساعد على ترطيب الشعر وتغذيته، ومن أهم هذه الوصفات، ما يلي:

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الأفوكادو وزيت الزيتون

يحتوي الأفوكادو على نسبة عالية من الدهون الصحية، والتي تساعد على ترطيب الشعر وتنعيمه، كما يحتوي زيت الزيتون على مضادات الأكسدة التي تساعد على حماية الشعر من التلف.

طريقة التحضير

اهرسي ثمرة أفوكادو ناضجة حتى تصبح كالعجين.

أضيفي ملعقتين كبيرتين من زيت الزيتون.

طبقي الماسك على شعرك المبلل من الجذور إلى الأطراف.

اتركيه لمدة 30 دقيقة.

اغسلي شعرك جيدًا بالماء والشامبو.

الموز والعسل

يحتوي الموز على فيتامينات ومعادن عديدة، والتي تساعد على تغذية الشعر ومنع تساقطه. كما يحتوي العسل على خصائص ترطيبية تساعد على تنعيم الشعر.

طريقة التحضير

اهرسي موزة ناضجة حتى تصبح كالعجين.

أضيفي ملعقة كبيرة من العسل.

طبقي الماسك على شعرك المبلل من الجذور إلى الأطراف.

اتركيه لمدة 30 دقيقة.

اغسلي شعرك جيدًا بالماء والشامبو.

المايونيز

المايونيز يحتوي على البيض والزيت، وهي مواد تساعد على ترطيب الشعر وجعله أكثر نعومة.

طريقة التحضير

اخلطي ربع كوب من المايونيز.

طبقي الماسك على شعرك المبلل من الجذور إلى الأطراف.

اتركيه لمدة 30 دقيقة.

اغسلي شعرك جيدًا بالماء والشامبو.

خل التفاح

خل التفاح له خصائص قابضة تساعد على تقليل قشرة الرأس والتخلص من هيشان الشعر.

طريقة التحضير

اخلطي ملعقة كبيرة من خل التفاح مع كوب من الماء.

دلكي فروة رأسك بالخليط.

اتركيه لمدة 15 دقيقة.

اغسلي شعرك جيدًا بالماء والشامبو.

زيت جوز الهند

زيت جوز الهند له خصائص ترطيبية تساعد على تنعيم الشعر وجعله أكثر لمعانًا.

طريقة التحضير

سخني كمية مناسبة من زيت جوز الهند حتى يصبح دافئًا.

دلكي شعرك بالزيت من الجذور إلى الأطراف.

اتركيه لمدة ساعة.

اغسلي شعرك جيدًا بالماء والشامبو.

العناية بالشعر

نصائح للعناية بالشعر

بالإضافة إلى استخدام الوصفات الطبيعية، هناك بعض النصائح التي تساعد على علاج هيشان الشعر وتقليله، ومن أهم هذه النصائح، ما يلي:

اغسلي شعرك بالشامبو والبلسم المناسبين لنوع شعرك.

تجنبي غسل شعرك كثيرًا، مرة أو مرتين في الأسبوع يكفي.

استخدمي مكيفات الشعر التي تحتوي على مكونات مرطبة.

ابتعدي عن استخدام الحرارة على شعرك، مثل السيشوار والمكواة.

تناولي الأطعمة الصحية التي تحتوي على العناصر الغذائية التي يحتاجها شعرك، مثل البروتين والحديد والزنك.

تحذيرات

قبل استخدام أي وصفة طبيعية للشعر، قومي باختبارها على منطقة صغيرة من الجلد خلف الأذن للتأكد من عدم وجود رد فعل تحسسي.