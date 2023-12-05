أعمال الموجي تزين مسرح الجمهورية

مختارات من أهم أعمال الموسيقار الراحل محمد الموجي، تقدمها دار الاوبرا المصرية برئاسة الدكتور خالد داغر، خلال الحفل الذي يقام بقيادة المايسترو الدكتور محمد الموجي في الثامنة مساء الخميس المقبل الموافق 7 ديسمبر الجاري على مسرح الجمهورية.

ويتغنى في الحفل كل من أحمد عفت، محمد حسن، سمية وجدي، وذلك بروائع الموسيقار الراحل محمد الموجي.

أعمال الموسيقار محمد الموجي

جدير بالذكر أن سلسلة الحفلات المخصصة لأعمال الموسيقار محمد الموجي، تأتي ضمن جهود اعادة احياء تراث الموسيقى العربية ونشره للاجيال الجديدة باعتباره أحد الملامح الهامة للإبداع المصري الخالص.

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