الجمعة 01 ديسمبر 2023
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ثقافة وفنون

فرقة عبد الحليم نويرة تتألق بروائع بليغ حمدي في الأوبرا (صور)

حفل فرقة عبد الحليم
حفل فرقة عبد الحليم نويرة، فيتو

أحيت فرقة عبد الحليم نويرة للموسيقى العربية، بقيادة المايسترو أحمد عامر، مساء أمس الخميس، حفلا غنائيا وذلك على خشبة المسرح الكبير بدار الأوبرا المصرية، بحضور جماهيري مميز. 

حفل فرقة عبد الحليم نويرة

وقدمت الفرقة باقة من أعمال الموسيقار الراحل بليغ حمدي، منها: "موعود، ادخلوها سالمين، هوا با هوا، ليالينا، مغرم صبابا، كله ماشي، ألف ليلة وليلة، سلامة سلامة، بوابة الحلواني ' تخونوه، أشكي لمين، أنا بعشقك، حبك جننا، حاول تفتكرني".

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وذلك بأداء كل من أجفان، سمية وجدى، كنزي، محمد حسن، حسام حسني ومؤمن خليل.

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