السبت 02 ديسمبر 2023
الجريدة الورقية
رئيس التحرير
عصام كامل
Advertisements
Advertisements
Advertisements

ثقافة وفنون

الأوبرا تحتفي بمئوية المغنية اليونانية ماريا كالاس

ماريا كلاس، فيتو
ماريا كلاس، فيتو

 تنظم دار الأوبرا المصرية برئاسة الدكتور خالد داغر بالتعاون مع سفارة اليونان بالقاهرة حفلًا لأوركسترا أوبرا القاهرة بقيادة المايسترو ناير ناجي وبمشاركة المغنيات تحية شمس الدين، منى رفلة، داليا فاروق، دينا إسكندر واليونانية سونيا ثيودريدو. وذلك في الثامنة مساء الإثنين 4 ديسمبر علي المسرح الكبير، بمناسبة مرور مائة عام علي ميلاد مغنية الاوبرا اليونانية العالمية ماريا كالاس. 

 

الأوبرات الكلاسيكية

يتضمن البرنامج مقتطفات من الأوبرات الكلاسيكية العالمية التي تميزت بأدائها ماريا كالاس خلال مشوارها الفني منها افتتاحية نورما للأوركسترا، توراندوت - توسكا لـ بوتشينى، الوالي لـ كاتالانى،  أدريانا لسيليا، كارمن لبيزيه  وكافاليرا روستيكانا لماسكانى  وفاوست لجاوند.

Advertisements

 

ماريا كالاس

ولدت ماريا كالاس 2 ديسمبر 1923 درست العزف علي البيانو وأصول الغناء اليوناني وتميز صوتها بالقدرة العظيمة على التلوين أداء المهارات الصوتية؛ تألقت في أداء أوبرا عايدة 1949 في ميلانو كما قدمت العديد من الأدوار الأخرى، حصلت على العديد من الجوائز منها جائزة جرامي لإنجاز العمر، نجمة على ممر الشهرة في هوليوود، ووسام استحقاق الجمهورية الإيطالية. 

 

يذكر أن أوركسترا أوبرا القاهرة تأسس عام 1994، شارك فرقتي أوبرا القاهرة وباليه أوبرا القاهرة في تقديم العديد من عروض الباليه والأوبرات الشهيرة، كما اهتم بتقديم سلسلة حفلات تحت اسم جالا كونسير لإتاحة الفرصة لكثير من السوليستات المصريين بالغناء والعزف بمصاحبته مع استضافة سوليستات وقادة عالميين.

 

 

ونقدم لكم من خلال موقع (فيتو)، تغطية ورصدًا مستمرًّا على مدار الـ 24 ساعة لـ أسعار الذهب، أسعار اللحوم ، أسعار الدولار ، أسعار اليورو ، أسعار العملات ، أخبار الرياضة ، أخبار مصر، أخبار اقتصاد ، أخبار المحافظات ، أخبار السياسة، أخبار الحوادث ، ويقوم فريقنا بمتابعة حصرية لجميع الدوريات العالمية مثل الدوري الإنجليزي ، الدوري الإيطالي ، الدوري المصري، دوري أبطال أوروبا ، دوري أبطال أفريقيا ، دوري أبطال آسيا ، والأحداث الهامة و السياسة الخارجية والداخلية بالإضافة للنقل الحصري لـ أخبار الفن والعديد من الأنشطة الثقافية والأدبية.

الأوبرا المصرية دار الأوبرا المصرية وزارة الثقافة الفن اخبار الفن

مواد متعلقة

فرقة عبد الحليم نويرة تتألق بروائع بليغ حمدي في الأوبرا (صور)

الأكثر قراءة

بث مباشر، شاهد مباراة الأهلى ويانج أفريكانز في دوري أبطال أفريقيا

شاهد الآن، بث مباشر لمباراة الأهلي ضد يانج أفريكانز في دوري أبطال أفريقيا

دوري أبطال أفريقيا، تعادل سلبي بين الأهلي ويانج أفريكانز بعد مرور 15 دقيقة

مشاهدة لقاء الأهلي ويانج أفريكانز في دوري الأبطال

بيان عاجل حول الحالة الصحية لأمير الكويت

القنوات الناقلة لمباراة الأهلي ويانج أفريكانز في دوري الأبطال

طقس الغد، أمطار خفيفة على هذه المناطق

مشهد مأساوي لطفلة فلسطينية تبحث عن أسرتها بعد قصف منزلهم في غزة (فيديو)

Advertisements

منوعات

المزيد

أغرق منزله بالآلاف من قطع الشيكولاتة، أغرب طريقة للاحتفال بالكريسماس

ربطة العنق تثير الجدل بين الملك ورئيس الوزراء البريطاني

في ماليزيا، خطأ بنكي يحول سيدة إلى مليونيرة

شرط "سبايدرمان" الغريب

المزيد

خدمات

المزيد

استقرار أسعار العدس مساء اليوم السبت 2-12-2023 في الأسواق

آخر تطورات أسعار الزيت مساء اليوم السبت 2-12-2023 في السوق المحلي

استقرار سعر اليوان الصيني مقابل الجنيه في البنك المركزي

تعرف على سعر القصدير عالميًا اليوم السبت 2-12-2023

المزيد

انفوجراف

بدأ الاحتلال بقصفها بعد الهدنة.. معلومات عن مدينة خان يونس (انفوجراف)

المزيد

دين ودنيا

المزيد

الجامع الأزهر: عدم الأخذ بالأسباب هو عين التواكل وليس من الإسلام

10 أحكام فقهية خاصة بالشتاء، تعرف عليها

تفسير رؤية رقص الميت في المنام وعلاقته بانتهاء التعب والشفاء من المرض

المزيد
الجريدة الرسمية