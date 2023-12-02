الأوبرا تحتفي بمئوية المغنية اليونانية ماريا كالاس

تنظم دار الأوبرا المصرية برئاسة الدكتور خالد داغر بالتعاون مع سفارة اليونان بالقاهرة حفلًا لأوركسترا أوبرا القاهرة بقيادة المايسترو ناير ناجي وبمشاركة المغنيات تحية شمس الدين، منى رفلة، داليا فاروق، دينا إسكندر واليونانية سونيا ثيودريدو. وذلك في الثامنة مساء الإثنين 4 ديسمبر علي المسرح الكبير، بمناسبة مرور مائة عام علي ميلاد مغنية الاوبرا اليونانية العالمية ماريا كالاس.

الأوبرات الكلاسيكية

يتضمن البرنامج مقتطفات من الأوبرات الكلاسيكية العالمية التي تميزت بأدائها ماريا كالاس خلال مشوارها الفني منها افتتاحية نورما للأوركسترا، توراندوت - توسكا لـ بوتشينى، الوالي لـ كاتالانى، أدريانا لسيليا، كارمن لبيزيه وكافاليرا روستيكانا لماسكانى وفاوست لجاوند.

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ماريا كالاس

ولدت ماريا كالاس 2 ديسمبر 1923 درست العزف علي البيانو وأصول الغناء اليوناني وتميز صوتها بالقدرة العظيمة على التلوين أداء المهارات الصوتية؛ تألقت في أداء أوبرا عايدة 1949 في ميلانو كما قدمت العديد من الأدوار الأخرى، حصلت على العديد من الجوائز منها جائزة جرامي لإنجاز العمر، نجمة على ممر الشهرة في هوليوود، ووسام استحقاق الجمهورية الإيطالية.

يذكر أن أوركسترا أوبرا القاهرة تأسس عام 1994، شارك فرقتي أوبرا القاهرة وباليه أوبرا القاهرة في تقديم العديد من عروض الباليه والأوبرات الشهيرة، كما اهتم بتقديم سلسلة حفلات تحت اسم جالا كونسير لإتاحة الفرصة لكثير من السوليستات المصريين بالغناء والعزف بمصاحبته مع استضافة سوليستات وقادة عالميين.