خبيرة أسواق مال ترصد أداء البورصات الخليجية الأسبوع الماضي

قالت حنان رمسيس خبيرة أسواق المال الخليجية: إنه تباين أداء المؤشرات الخليجية بسبب تباين أداء النفط وتذبذب أسعارها، ودخول دول خليجية في تجمع البريكس الاقتصادي وهو ما أصبح مؤثرًا جديدًا لا بد أن يوضع في الحسبان.

والبداية من السوق السعودي

ففي أسبوع من التداولات غلب التباين علي أداء المؤشرات، حيث ارتفع مؤشر السوق الرئيسية بنحو 0.3% في يوم الخميس بعد 3 جلسات متتالية من الانخفاض وسط سيولة ضعيفة نسبيًا بلغت 5 مليارات ريال.

وجاء الدعم بشكل رئيسي من ارتفاع سهم البنك الأهلي بنحو 1% بالإضافة إلى ارتفاع سهم أرامكو بنحو 0.4% مواصلًا مكاسبه لليوم الثاني على التوالي.

كما ارتفع سهم سلوشنز بنسبة 2% مواصلًا مكاسبه للجلسة الرابعة على التوالي بدعم من ترقية السهم إلى قائمة الشركات الكبيرة ضمن مراجعة فوتسي نصف السنوية.

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وعلى مدار الأسبوع تراجع المؤشر السعودي بنحو 0.4% بعد أسبوعين متتالين من المكاسب وبضغط من تراجع سهم أرامكو بنسبة 1.1% مسجلًا أكبر خسارة أسبوعية في 3 أشهر.



وفي الكويت

ارتفع مؤشر الكويت الأول بنسبة 0.5% يوم الخميس مواصلًا المكاسب للجلسة الثالثة على التوالي بدعم من ارتفاع سهمي بيتك والوطني بنسبة 0.3% و0.2% على التوالي

ولكنه تراجع بنحو 0.7% على مدار الأسبوع مسجلًا خسائر للأسبوع الخامس على التوالي.



وفي أسواق الإمارات

ارتفع مؤشر سوق دبي بنحو 0.2% مواصلًا مكاسبه للجلسة السادسة على التوالي ليحقق أعلى إغلاق له في 8 سنوات بدعم من ارتفاع سهم دبي الإسلامي بنحو 0.9%.

كما ارتد مؤشر فوتسي أبوظبي مرتفعًا 0.4% من أدنى إغلاق له في شهر بدعم من ارتفاع سهمي أبو ظبي الأول وألفا ظبي بنسبة 2% و1% على التوالي.