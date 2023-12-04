الثلاثاء 05 ديسمبر 2023
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اقتصاد

تعرف على أداء البورصات الخليجية بجلسة الإثنين

البورصات الخليجية،
البورصات الخليجية، فيتو

رصدت حنان رمسيس خبيرة أسواق المال أداء الأسواق الخليجية في جلسة الإثنين .

                                                           

والبداية من المملكة العربية السعودية 

والتي استهلت جلسة الإثنين على انخفاض، حيث انخفض مؤشر السوق الرئيسي بنسبة 0.03% وهي تقدر بـ 4 نقاط ليصل إلى 11215 نقطة وسط قيم تداول تصل إلى 6 مليارات ريال .

واستهلّ المؤشر تعاملات أمس الأحد على التواجد في المنطقة الخضراء

حيث ارتفع المؤشر الرئيسي بنسبة 0.20% وهي تقدر بـ 23 نقطة ليصل لمستوى 11200 نقطة وسط تحسن في السيولة حيث تصل في نهاية الجلسة لمستوى 6 مليارات جنيه.

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أما في الكويت 

فقد ارتفع مؤشر الكويت 50 بنسبة 0.30% وهي تقدر بـ 16 نقطة ليصل إلى 5363 نقطة وسط قيم تداول تصل إلى 40 مليون دينار.

وكان قد انخفض المؤشر 50 بنسبة 0.29% وهي تقدر بـ 16 نقطة ليصل إلى 5345 نقطة وسط قيم تداول تصل إلى 45 مليون دينار.

 

وفي الإمارات 

يتعطل العمل في أسواق المال الإماراتية بالتزامن مع العيد الوطني للإمارات العربية المتحدة.

 

بورصة قطر 

واختتم  مؤشر بورصة قطر اليوم، هابطا  بنسبة 0.76 %، بواقع 76.46 نقطة، إلى مستوى 9959.96 نقطة.

وتم خلال الجلسة تداول 145 مليون و812 ألفا و470 سهما، بقيمة 403 ملايين و937 ألفا و13.342 ريال، نتيجة تنفيذ 16065 صفقة على جميع القطاعات.

 وحققت رسملة السوق في نهاية جلسة التداول 582 مليار و915 مليون و494 ألفا و7.580 ريال، قياسا بـ 587 مليار و332 مليون و784 ألفا و410.070 ريال، في الجلسة السابقة.

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