الجمعة 01 ديسمبر 2023
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اقتصاد

تعرف على أداء البورصات الخليجية بآخر جلسات شهر نوفمبر

البورصة المصرية،
البورصة المصرية، فيتو

رصدت حنان رمسيس خبيرة أسواق المال، أداء جلسة الخميس جلسة نهاية الأسبوع
وما زال التباين يسيطر على أداء المؤشرات الخليجية والترقب الحذر يسيطر على أداء الأسواق. 


ففي المملكة العربية السعودية


ما زال الاتجاه الهابط يسيطر على أداء المؤشر، حيث انخفض المؤشر الرئيسي بنسبة 0.28% وهي تقدر بـ 31 نقطة ليصل إلى 11072 نقطة وسط قيم تداول تصل إلى 6 مليارات ريال. 


وفي الإمارات

 

 تباين أداء المؤشرات، حيث ارتفع مؤشر سوق دبي بنسبة 0.18% وهي تقدر بـ 9 نقاط ليصل إلى 4006 وسط قيم تداول تصل إلى 150 مليون درهم. 

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وفي أبوظبي انخفض المؤشر بنسبة 0.2%وهي تقدر بـ 2 نقطة ليصل إلى 9552 نقطة وسط قيم تداول تصل إلى 600 مليون درهم.

وفي الكويت ارتفع مؤشر الكويت 50 بنسبة 0.76%وهي تقدر بـ 41 نقطة ليصل لمستوى 5345نقطة وسط قيم تداول تصل إلى 40 مليون دينار بنهاية التداول.

 

البورصة تربح 7 مليارات جنيه بختام تعاملات نهاية الأسبوع

83 ألف عملية تداول بمنتصف حركة تعاملات البورصة المصرية

 

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