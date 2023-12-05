انطلاق حملة طرق الأبواب لقومى المرأة وأخرى للتموين بالحسينية شرقية

تابع المحاسب محمد عبد المنعم رمضان رئيس مركز ومدينة الحسينية أعمال حملة طرق الأبواب التي ينفذها المجلس القومي للمرأة بالملكيين البحرية بمركز الحسينيه ضمن فعاليات الحملة الممتدة لطرق الأبواب تحت عنوان "بلدى أمانة" وذلك ياتى تنفيذا لتوجيهات الدكتور خالد عبدالغفار وزير الصحة والسكان تحت رعايه الاستاذ الدكتور ممدوح غراب محافظ الشرقيه وبتنسيق. الدكتورة عايدة عطيه مقرر فرع المجلس القومى للمرأة بالشرقيه

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تنفيذ حملة طرق الابواب لمجلس القومى للمرأة

كما نفذ اليوم فرع المجلس القومي للمرأة على هامش حملة طرق الأبواب ( بلدى أمانة ) فى الفترة من ٣ ديسمبر حتى ٧ ديسمبر ندوة اليوم بدار المناسبات قرية الملكيين البحرية بمركز الحسينية وذلك بحضور الدكتورة نجلاء رزق.عضو الفرع والشيخ الدكتور محمد صلاح.. بإدارة الأوقاف والمحاسب رضا السيد بالادارة الصحيةحيث تم عرض جهود الدولة علي كافة الأصعدة لتوفير حياة كريمة للمواطنين وتحسين جودة الحياة

محاربو الشائعات والمشاركة الايجابية بالانتخابات الرئاسية

وكذلك ضرورة محاربة الشائعات والتصدي لها وأهمية المبادرات المقدمة فى جميع المجالات لتوفير حياة كريمة للمواطنين وحث المواطنين على اهميه المشاركه الايجابيه في الأنتخابات الرئاسية المقبلة وكان عدد الحضور ١٥٥ وهم عبار عن ١٠٠ سيدة بالاضافة الى 30 من الرجال و25 من الاطفال وذلك في إطار المتابعات الميدانية المستمرة من قبل رئيس مركز ومدينة الحسينية علي كافة القطاعات

حملة تموينية بيطرية للحوم المجمدة والطازجة

كما تم تنظيم حمله تموينية مشتركة بنطاق بندر الحسينية وجزيرة سعود ومنشأة أبو عمر وذلك علي محلات الجزارة والشوادر والأسواق وثلاجات اللحوم والأسماك المجمدة بنطاق المركز وقد أسفرت الحملة عن ضبط مخالفه لحوم بلدية ضان ذبح خارج المجازر الحكوميه وتم التشديد علي الذبح من خلال المجازر الحكومية.ومازالت الحملات مستمرة على جميع الوحدات المحلية التابعه لرئاسة المركز لضبط المخالفين وإحكام الرقابة على حركة البيع والشراء بالأسواق والضرب بيد من حديد على كل من تسول له نفسه التلاعب بقوت المواطنين وصحة المواطنين.

اللواء دكتور ابراهيم محمد متولى

ياتى ذلك بناءًا علي تعليمات اللواء الدكتورإبراهيم متولي مدير مديرية الطب البيطرى بالشرقية و الدكتور محمد يوسف مدير ادارة المجازر بالشرقية و الدكتور هشام احمد سويلم مدير الادارة البيطرية بالشرقية بالتعاون مع السيد المهندس عبد الكريم السيد عوض الله مدير ادارة تموين الحسينيه ورئيس قطاع شمال الشرقيه

تعليمات الدكتور محافظ الشرقية

ذلك بناءًاعلى توجيهات الدكتور ممدوح غراب محافظ الشرقية بضرورة تكثيف كافة الجهود بالحملات التموينية والتفتيشية المفاجئة لتحقيق إنضباط الأسواق والقضاء على جميع صور إستغلال المواطنين والتصدى لكافة أشكال الغش التجاري ومروجي السلع الفاسدة ومجهولة المصدر والتأكد من صلاحية المنتجات المعروضة للبيع أمام المواطنين ومدى إلتزام التجار بتطبيق الأشتراطات الصحية والمواصفات القياسية ووصول الدعم لمستحقيه.

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