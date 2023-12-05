أول تعليق من ناهد السباعي على وفاة والدتها

علقت الفنانة ناهد السباعي عبر حسابها الشخصي على موقع الصور الشهير "انستجرام" على وفاة والدتها والتي رحلت صباح اليوم الثلاثاء عن عمر ناهز الـ 73 عاما.

ناهد السباعي

ونشرت ناهد السباعي صورة تجمعها بوالدتها وعلقه عليها قائلة: "البقاء لمن له الدوام.. توفيت إلى رحمة الله أمي وكل حياتي ناهد فريد شوقى.. الجنازة عصرا مسجد الشرطة الشيخ زايد أمام هايبر وان.. البقاء والدوام لله وحده".



وفاة ناهد فريد شوقي

ورحلت عن عالمنا في الساعات الأولى من صباح اليوم الثلاثاء الموافق 5 ديسمبر الجاري، المنتجة ناهد ىفريد شوقي، وذلك عن عمر يناهز الـ73 عاما.

ناهد فريد شوقي

والمنتجة ناهد فريد شوقي من مواليد 25 ديسمبر 1950، وهي ابنة الفنان فريد شوقي والفنانة هدى سلطان، واخت الفنانة رانيا فريد شوقي من والدها.

كما أن ابنتها هي الفنانة ناهد السباعي من زوجها المخرج مدحت السباعي.

و قدمت عدة أعمال من خلال شركة الانتاج الخاصة بها والتي تحمل اسمها، منها فيلم (هيستريا) الذي أخرجه عادل أديب وقام ببطولته الفنان أحمد زكي عام 1998، وفيلم (من نظرة عين) للفنانة منى زكي. عملت ناهد كذلك كمشرفة على الانتاج ومنتجة منفذة في مجال الدراما التلفزيونية.



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