الثلاثاء 05 ديسمبر 2023
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ثقافة وفنون

أكبر داعم لها، علاقة خاصة جمعت بين ناهد فريد شوقي وابنتها (صور)

ناهد فريد شوقي وناهد
ناهد فريد شوقي وناهد السباعي، فيتو

رحلت فى الساعات الأولى من صباح اليوم الثلاثاء المنتجة ناهد فريد شوقي، وذلك عن عمر ناهز الـ73 عامًا.

وبعد الوفاة سرعان ما تصدرت المنتجة الراحلة ناهد فريد شوقى محركات البحث وتريندات السوشيال ميديا وتصدرت معها نجلتها الفنانة ناهد السباعي، التي كانت تجمعها علاقة من طراز خاص مع والداتها.. فكانت بمثابة الأم الصديقة والمحبة والداعمة دائما..

علاقة خاصة بين ناهد وناهد

ف ناهد وناهد تتشابهان فى كثير من الأشياء.. لعل من أبسطها الاسم، فكل منهما تحمل اسم الأخرى بجانب تقارب الملامح بينهما فى الشكل والروح، فكلتاهما تعشق الفن وتُقدر قواعد المدرسة الفنية للراحل العملاق فريد شوقي وتحاولان تطبيقها فى أعمالهما الفنية من حيث قوة الأدوار وجرأة وتنوع الأفكار المتناولة سواء فى عمل سينمائى أو درامي..

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و الراحلة ناهد فريد شوقي تعطى كل  الحرية الكاملة لابنتها ناهد السباعي مع الدعم الكامل لها فى جميع اختياراتها فى العمل أو فى الحياة… وكانا لا يفترقان أبدا فدائما ما تراهما فى المهرجانات السينمائية معا والمناسبات العائلية.

 وكانت العلاقة التى تربطها بوالدتها جلية وواضحة عندما قالت "هفضل أنام جنب أمى لحد ما أموت" وأشارت  إلى أن غرفتها ليس بها سرير نوم ولكن بها "كنبة" تجمعهما.

 

وكانت آخر الأعمال التي جمعتهما فى لوكيشن واحد هو  فيلم اللعبة الأمريكانى

يشار إلى أن  أبرز الأعمال التى أنتجتها الراحلة ناهد فريد شوقي؛  الجريح، حكمت المحكمة، البؤساء، امرأة آيلة للسقوط، من نظرة عين، بالإضافة إلى مسلسل لن أعيش فى جلباب أبى.

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