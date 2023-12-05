آخر رسالة لـ ناهد فريد شوقي من ابنتها: أجمل وأشيك أم فى الدنيا

رحلت عن عالمنا في الساعات الأولى من صباح اليوم الثلاثاء الموافق 5 ديسمبر الجاري، المنتجة ناهد فريد شوقي، وذلك عن عمر يناهز الـ73 عاما..

وكانت وجهت ابنتها الفنانة ناهد السباعي رسالة أخيرة لها فى عيد ميلاد ها وقالت: كل سنة وانتي عمري كله يا أحلى وأجمل وأشيك أم فى الدنيا ربنا يحميكي ويحفظك لينا.. أنتي توأم روحي وصديقتي المفضلة.

ناهد فريد شوقي

والمنتجة ناهد فريد شوقي من مواليد 25 ديسمبر 1950، وهي ابنة الفنان فريد شوقي والفنانة هدى سلطان، واخت الفنانة رانيا فريد شوقي من والدها.

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كما أن ابنتها هي الفنانة ناهد السباعي من زوجها المخرج مدحت السباعي.

و قدمت عدة أعمال من خلال شركة الانتاج الخاصة بها والتي تحمل اسمها، منها فيلم (هيستريا) الذي أخرجه عادل أديب وقام ببطولته الفنان أحمد زكي عام 1998، وفيلم (من نظرة عين) للفنانة منى زكي. عملت ناهد كذلك كمشرفة على الانتاج ومنتجة منفذة في مجال الدراما التلفزيونية.

