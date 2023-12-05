القوات الإسرائيلية تقصف مدرسة للإيواء في خان يونس جنوبي غزة

غزة الآن، أفادت وسائل إعلام فلسطينية بأن قوات جيش الاحتلال الإسرائيلي قصفت مدرسة في معن شرق خان يونس يعيش فيها نازحون ونقل عدد كبير من الإصابات.

أعلنت كتائب القسام التابعة لحماس قصف بئر السبع في إسرائيل بعدد من الصواريخ ردا على "المجازر بحق المدنيين" في غزة، بحسب البيان الذي أصدرته.

وتزامنا، قالت صحيفة "تايمز أوف إسرائيل"، اليوم الثلاثاء، إنجيش الاحتلال الإسرائيلي أعلن مقتل ضابط وجنديين وإصابة 4 آخرين بجراح خطيرة في معارك شمال غزة.

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ورفع مقتل الضابط والجنديين عدد ضحايا الجيش الإسرائيلي في العملية البرية إلى 78 قتيلا. وقالت الصحيفة أيضا إن أربعة جنود أصيبوا بجراح خطيرة في معارك شمال غزة.

غارات عنيفة على المنازل



وأستشهد عشرات الفلسطينيين في قصف إسرائيلي استهدف منازل مأهولة في حيي الشجاعية والزيتون بمدينة غزة، وهاتان منطقتان قال الجيش الإسرائيلي الليلة الماضية إنهما ستكونان هدفين له، وفقا لما قالته وكالة الأنباء الفلسطينية.

المنطقتان في غزة، وكذلك حي التفاح الذي قالت الوكالة الفلسطينية أيضا إن طائرات حربية قصفت فيه مجموعة من طواقم الدفاع المدني مما أودى بحياة اثنين وتسبب في إصابة عشرة آخرين.

وأضافت أن قوات إسرائيلية تحاصر حي الزيتون بمدينة غزة، وسط إطلاق نار كثيف من الطائرات الحربية والطائرات المسيرة الإسرائيلية.

وردت كتائب القسام، الجناح العسكري لحركة حماس، بقصف تل أبيب برشقة صاروخية تم على إثرها تفعيل صفارات الإنذار في وسط إسرائيل، دون ذكر تفاصيل أخرى على الفور. كما أعلن الجيش الإسرائيلي إطلاق صفارات الإنذار بشمال إسرائيل.