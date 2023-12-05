الثلاثاء 05 ديسمبر 2023
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خارج الحدود

جيش الاحتلال يعلن مقتل وإصابة 7 عسكريين بينهم ضابط في المعارك الدائرة بقطاع غزة

جنود الاحتلال، فيتو
جنود الاحتلال، فيتو

غزة الآن ، أعلن جيش الاحتلال الإسرائيلي مقتل 3 جنود بينهم ضابط وجرح 4  خلال المعارك الدائرة في قطاع غزة، وفقًا لما أوردته فضائية “الجزيرة”، في خبر عاجل لها.

وغطى الضباب الكثيف سماء خان يونس والتي شهدت اشتباكات متواصلة منذ ساعات الفجر الأولى، بين قوات الاحتلال الإسرائيلي وبين عناصر المقاومة الفلسطينية.

واستشهد وأصيب عشرات الفلسطينيين، بينهم أطفال ونساء، فجر اليوم الثلاثاء، جراء استهداف الاحتلال الإسرائيلي مبنى سكنيًّا لعائلة اليازجي جنوب حي الشيخ رضوان في غزة.

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واستهدف قصف إسرائيلي، في وقت لاحق، منزلًا في مخيم خان يونس جنوبي قطاع غزة، ما أسفر عن سقوط العديد من الشهداء والجرحى.

وشهدت مناطق مختلفة من شمال قطاع غزة وجنوبه قصف ليلي عنيف وأحزمة نارية طالت العديد من المنازل والمباني السكنية ومحيط المستشفيات.

وأطلق أطباء ومرضى بمستشفى دار السلام بخان يونس، مناشدات لإنقاذهم بعد قصف إسرائيلي كثيف في محيط المستشفى.

 

تجمُّع أعداد كبيرة من النازحين داخل مستشفى كمال عدوان

كما تجمَّعت أعداد كبيرة من النازحين داخل مستشفى كمال عدوان (شمالي قطاع غزة) بالتزامن مع تصعيد الاحتلال قصف المنطقة.

واستشهد خمسون مواطنًا على الأقل، وأصيب المئات، مساء أمس الإثنين، في عدة غارات نفذتها طائرات الاحتلال الإسرائيلي على مدرستين تؤويان نازحين في حي الدرج من مدينة غزة.

 

انقطاع خدمات الاتصالات

وأعلنت وزارة الاتصالات، انقطاع خدمات الاتصالات (الثابتة والخلوية والإنترنت) في مدينة غزة، وشمال القطاع للمرة الرابعة بشكل متعمد في ظل استمرار العدوان الاسرائيلي، على أبناء شعبنا في قطاع غزة.

 

وفي آخر إحصاء لضحايا العدوان الإسرائيلي على القطاع، أعلنت مصادر صحية، ارتفاع عدد الشهداء منذ بداية العدوان على قطاع غزة إلى 15.899 شهيدًا، في حين بلغ عدد المصابين نحو 42 ألفًا.

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