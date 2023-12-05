الطيران الروسي يضرب معاقل القوات الأوكرانية في اتجاه كراسني ليمان
الحرب الروسية الأوكرانية ، أعلنت وزارة الدفاع الروسية، اليوم الثلاثاء، أن طائرات سوخوي-25 الروسية شنت هجومًا على نقطة دعم وقوات أوكرانية في اتجاه كراسني ليمان باستخدام صواريخ جوية من طراز "إس-8".
وقالت الوزارة في بيان: "قامت طواقم الطائرات الهجومية على متن طائرات سوخوي-25 بشن هجوم على نقطة دعم وقوات بشرية للعدو في اتجاه كراسني ليمان. وتم تنفيذ الهجوم باستخدام صواريخ جوية غير موجهة من طراز "إس-8".
تدمير المواقع الميدانية المحصنة والمركبات المدرعة
وحسبما أفادت وزارة الدفاع: "نتيجة للاستخدام العسكري، تم تدمير المواقع الميدانية المحصنة والمركبات المدرعة للقوات المسلحة الأوكرانية"، مؤكدة أن الرحلة كانت طبيعية، وتم ضرب الأهداف المحددة بنجاح.
وتواصل القوات المسلحة الروسية تنفيذ عمليتها العسكرية الخاصة بهدف نزع سلاح أوكرانيا، لدرء التهديدات الصادرة عن الأراضي الأوكرانية لأمن روسيا.
وحددت موسكو منذ إطلاق العملية، يوم 24 فبراير 2022، أهدافها بحماية سكان إقليم دونباس، والقضاء على التهديدات الموجهة لأمن روسيا، وإجبار أوكرانيا على الحياد العسكري، والقضاء على التوجهات النازية فيها.
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